“ÇAP’tan İngiltere’deki terör saldırılarına kınama”

Çanakkale Anma Platformu (ÇAP), İngiltere’de ardı ardına meydana gelen terör olayları nedeniyle bir basın bildirisi yayımladı. Bildiride, yaşanan terör olaylarının yarattığı dehşet ve üzüntü dile getirildi ve toplumumuzun terörle bağlantılı kişi ve oluşumlara karşı uyanık olması istenerek İslamofobi tehlikesine dikkat çekildi. Türk toplumunun Birleşik Krallık halkının acısını paylaştığı ve teröre karşı mücadelede yanında olacağı vurgulandı.

Çanakkale Anma Platformu tarafından yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi:

“Önce Westminster, daha sonra Manchester, Cumartesi akşamı London Bridge’de meydana gelen terör saldırılarını şiddetle kınıyor, saldırılarda hayatını kaybeden kişilere rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için duacıyız. Hepimizi dehşete düşüren bu korkunç olaylardan etkilenen tüm kişilere ve Birleşik Krallık halkına taziye ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Müslümanlar için en kutsal ay sayılan Ramazan ayında gerçekleşen bu vahşi saldırılar hiç bir şartta ve hic bir gerekçeyle onaylanamaz. İslam dinini kendine kalkan yapmış, din kisvesi altında faaliyetlerini yürüten bazı oluşumlar tarafından siyasi ideoloji ile beyni yıkanmış bu teröristlerin, bir barış dini olan İslam inancıyla hiç bir ilgisi yoktur. Bu hain saldırılardan en büyük zararı İslam dini ve Müslümanlar görmektedir.

Avrupa’da ve Batı dünyasında gittikçe yükselen İslamofobi, İslam coğrafyası dışında yaşayan Müslümanlar için büyük tehdit arzetmektedir. Toplumumuzun bu hassas dönemde her türlü tahrik edici eyleme sağduyu ve soğukkanlılıkla yaklaşmasını, Müslümanlara ve ibadet yerlerine yönelik saldırılara karşı dikkatli olunmasını, sözlü ya da fiziksel tacize maruz kalan vatandaşlarımızın durumu derhal yetkililere bildirmesini önemle vurgularız.

Vatandaş ve soydaşlarımızın yaşadıkları çevrede ve bulundukları yerlerde terörle bağlantılı kişi ve oluşumlara karşı uyanık olmaları ve şüpheli durumlarda zaman kaybetmeden yetkililerle iletişime geçmeleri çok önemlidir.

Terör bir insanlık suçudur. Britanya Türk toplumu masum insanlara yönelik her türlü saldırıyı, en temel insan hakkı olan yaşama hakkını hedef alan her türlü terör eylemini şiddetle kınamakta ve lanetlemektedir.

Anavatanında sayısız defa terör saldırılarının acısını yaşayan Türk toplumu, ikinci vatanı kabul ettiği Birleşik Krallık’ta yaşanan bu hain saldırıların acısını içtenlikle paylaşmaktadır. Bu acı günde dualarımız ve kalbimiz saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananlar, onların aileleri ve Britanyalı dostlarımızla birliktedir.”

ÇAP YK adına Servet Hassan

Londra, 6 Haziran 2016