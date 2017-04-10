Çavuşoğlu 4 önemli görüşme yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Tillerson, Rus mevkidaşı Lavrov ve Mısırlı mevkidaşı Şükri ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gün içerisinde 4 önemli telefon görüşmesi yaptı.

İlk görüşmesini ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile gerçekleştiren Çavuşoğlu, daha sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüştü. Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla Suriye meselesini ele aldı. Serik ilçesindeki halkla buluşmalarını sürdüren Çavuşoğlu, üçüncü görüşmesini de Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü ile yaptı. Çavuşoğlu, dün Mısır’da kilisede meydana gelen patlamalar nedeniyle hayatını kaybedenler için Şükri’ye taziyelerini iletti. Akşam saatlerinde Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’le telefonla görüştü. Bakanlık yetkilileri Çavuşoğlu ile Zarif’in Suriye’deki son süreci değerlendirdiğini aktardı.

ÇAVUŞOĞLU-TILLERSON GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la telefonda görüştü. Yaklaşık 10 dakika süren görüşmede, Suriye meselesi başta olmak üzere DAEŞ’le mücadele, Esad’ın durumu ve siyasi çözümler ele alındı.

LAVROV’LA DA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Antalya’da bulunan Çavuşoğlu ile Lavrov’un görüşmesinde Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.

ÇAVUŞOĞLU-ZARİF GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Antalya’da bulunan Çavuşoğlu ile Zarif’in görüşmesinde Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.

TAZİYE TELEFONU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile telefonda görüşerek, terör saldırısında yaşamını yitirenler nedeniyle taziyelerini iletti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu görüşmede, mevkidaşı Şükri’ye Mısır’daki terör saldırısı nedeniyle taziyelerini bildirdi.

Mısır’ın Tanta ve İskenderiye şehirlerinde düzenlenen bombalı saldırılarda 43 kişi yaşamını yitirmiş, 119 kişi yaralanmıştı.