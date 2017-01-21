Çavuşoğlu: Rakka’ya da yöneleceğiz. Eğer PYD ile karşı karşıya gelirsek…

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni ABD Başkanı Donald Trump’ın yemin töreni için gittiği Washington’da, Dışişleri Bakanı adayı Rex Tillerson ve Savunma Bakanı adayı James Mattis’le görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Washington Post gazetesine de bir röportaj verdi.

Fethullah Gülen’in iadesiyle ilgili, “Türkiye’nin Gülen’in iadesi talebine Trump yönetiminden erken olumlu bir yanıt bekliyoruz” dedi. Ayrıca Türkiye’nin El Bâb’dan sonra Rakka’ya yöneleceğini ve PYD ile karşı karşıya gelinirse savaşılacağını söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye’nin, Trump’ın IŞİD’le mücadeleye yeni bir enerji getirmesinin yanı sıra YPG sorununu çözeceğine olan inancını dile getirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin NATO’dan uzaklaşarak Rusya ile yakınlaştığı yönündeki haberlerin sorulması üzerine ise, “Rusya ile NATO müttefiklerine ya da başkalarına karşı değil, teröre karşı iş birliği yapıyoruz” yanıtını verdi.

“Müttefikiz diye ABD’nin istediği ya da söylediği şeyleri kabul etmemiz mi gerekiyor, hayır” diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ne zaman diğer ülkelerle iyi ilişkiler kursak, tipik ‘Türkiye yön mü değiştiriyor’ sorusu soruluyor. Uluslararası ilişkiler, ülkelerin çıkarları doğrultusunda her zaman yön değiştirir. Türkiye’yi gündeme getirenlerin birçoğunun, Rusya ile Ukrayna nedeniyle uygulanan yaptırımlara rağmen geniş kapsamlı ekonomik ilişkileri ve diğer çıkarları var. Ben o ülkelere yön değiştirip değiştirmediğini soruyor muyum? Bu saçmalık, kabul edilemez. Terör örgütleriyle mücadele söz konusu olduğunda bir ülkeye nasıl hayır diyebilirim.”

“DEAŞ’la mücadeleye yeni bir enerji getirecek”

İstanbul ve Ankara’daki son terör saldırıların fâillerinin, Suriye’deki YPG kamplarından geldiğini belirten Çavuşoğlu, “ABD kendisini YPG’ye tutsak etti. Bir terör örgütü ABD gibi büyük bir ülkenin politikasını zorluyor. Bu kabul edilebilir mi? Hayır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin El Bâb’dan sonra Rakka’ya yöneleceğini ve PYD ile karşı karşıya gelinirse savaşılacağını söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye’nin, Trump’ın IŞİD’le mücadeleye yeni bir enerji getirmesinin yanı sıra YPG sorununu çözeceğine olan inancını dile getirdi.