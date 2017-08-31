Cezaevi servis aracının geçişi sırasında patlama

İzmir’in Buca ilçesinde, cezaevi servis aracının geçişi sırasında çöp konteynerinde meydana gelen patlamada, ilk belirlemlere göre 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

İzmir’in Buca İlçesi’nde, Kırıklar mahallesindeki F tipi cezaevinin servis otobüsünün geçişi sırasında, çöp konteynerine konulan bomba patlatıldı, 8 kişi yaralandı.

Patlama, bugün saat 08.00 sıralarında meydana geldi.

Buca’nın Aydın-İzmir Otoyolu’na yakın bölümünde yer alan Buca-Koop Mahallesi’nde, Ahmet Piriştina Bulvarı’ndaki bir çöp konteynerine konulan bomba, cezaevi servis otobüsünün geçişi sırasında patlatıldı.

Haber verilmesiyle birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada 1’i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yaralılardan 7’sinin ayakta tedavi edildiği belirtilirken, ameliyata alınan 1 kişinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Patlama çevredeki araç ve binalarda hasara neden olurken, otobüsün çevresinde önlem alan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek patlamayla ilgili bilgi aldı.