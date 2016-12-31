Cezaevinden ilk fotoğraflar

Cezaevindeki HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekillerin fotoğrafları paylaşıldı.

Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 7 Aralık günü ailesi ile açık görüşte bir araya geldi.

Demirtaş’ı ziyaret eden annesi Şadiye ve Babası Tahir Demirtaş ile çekilmiş bir fotoğrafı, avukatı Muharrem Erbey tarafından Twitter’da paylaşıldı.

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, eski Milletvekili Ayla Akat Ata ve görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak’ın cezaevinde çektirdikleri fotoğraflar da paylaşıldı.

Fotoğrafların HDP Milletvekillerinin cezaevinde çektirdikleri ilk fotoğraflar olduğu öğrenildi.