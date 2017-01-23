CHP, ‘hayır bloğu’nu genişletecek

‘Hayır’ bloğunu genişletmeye çalışan CHP “demokrat”, “muhafazakar”, “mütedeyyin” ve “sosyalist” çevrelere “ortak mücadele” çağrısı yapacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hafta ortasında TBMM’deki makamında, ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi Alper Taş ile görüştüğü ortaya çıktı. Referandum kampanyasını “partiler üstü” bir biçimde götürmeyi hedefleyen CHP ‘hayır’ blokunu genişletmeye çalışacak.

Milliyet’ten Meriç Tafolar‘ın haberine göre; TBMM’de 18 maddelik anayasa değişikliği teklifinin referandum eşiğinde kabul edilmesinin ardından “parlamenter demokrasiye” sahip çıkmak adına “hayır” kampanyası yürütecek olan CHP, kampanyasının ana hatlarını belirlemeye başladı.

Kampanyayı “partiler üstü” bir biçimde götüreceğini ilan eden Kılıçdaroğlu, “demokrat”, “muhafazakar”, “mütedeyyin” ve “sosyalist” çevrelere “ortak mücadele” çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu’nun, anayasa değişikliği teklifinin görüşülmelerinin sürdüğü 19 Ocak günü de TBMM’deki makamında sürpriz bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Herkes sahaya

Kılıçdaroğlu ile ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi Alper Taş’ın görüşmesinde anayasa değişikliği teklifi ve referandum sürecinin de ele alındığı ifade edildi. Görüşmenin MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşmenin hemen bir gün sonrasına denk düşmesi de dikkati çekti. Kılıçdaroğlu’nun bu süreçte başka siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları ile de temas edeceği ifade edildi.

Alınan karar gereği, sadece Genel Başkan Kılıçdaroğlu değil, MYK ve PM üyeleri ile milletvekilleri de sahada aktif olarak görev yapacak. Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl’ün koordinasyonunda eski milletvekilleri ve eski PM üyelerinin de süreçte aktif rol alması amacıyla bir çalışma takvimi belirlenecek. Olası kurultayda potansiyel genel başkan adayları arasında gösterilen Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin de sadece Yalova’da değil aralarında İstanbul, Bursa ve Bolu’nun da bulunduğu Marmara ve Batı Karadeniz’de kapsamlı bir saha çalışması yürütmesi bekleniyor.

Öte yandan parti kurmayları referandum sürecinde, hava şartlarını da dikkate alarak açık hava toplantılarından ziyade salon toplantılarına ağırlık verilmesi gerektiğini düşünüyor.

Akşam TV, sabah radyo

Bu çerçevede, özellikle sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelinilmesi öngörülüyor. Referandum olması nedeniyle partinin ekstra hazine yardımı almamasından kaynaklı olarak, kampanya bütçesinde sıkıntılar yaşanabileceği ifade ediliyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun, kampanya boyunca akşam saatlerinde televizyon, sabah saatlerinde ise radyo programlarına katılması planlanıyor.