CHP Milletvekili Bozkurt hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt hakkında, 16 Nisan’da yapılacak referanduma ilişkin, bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan soruşturma başlatıldı.

Bozkurt’un konuk olduğu bir televizyon programındaki açıklamaları tartışma konusu olmuştu.

CHP milletvekili programda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Evet çıkmayacak adım gibi eminim. Bu millete güvenmek gerek. Bizim kitabımızda umutsuzluk yok. En az yüzde 60-65 hayır çıkacak ama de ki evet çıktı. Kimse heveslenmesin kardeşim, biz yine Samsun’dan başlarız Amasya’ya gideriz Sivas’a gideriz Ankara’ya geliriz buradan İnönü’ye, Sakarya’ya, Dumlupınar’a sizi İzmir’e kadar kovalamazsak anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. Sizi de sizin yedi göbek sülalenizi de bütün emperyalistleri de İzmir’den denize dökeriz.