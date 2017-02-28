CHP’li Eren Erdem’den Hakan Fidan ve Hulusi Akar iddiası

CHP Milletvekili Eren Erdem, Genelkurmay Başkanı Akar ve MİT Müsteşarı Fidan’ın, yazar Nuri Pakdil’e, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 18 maddelik anayasa değişikliğinden vazgeçirmek için gittiklerini ileri sürdü.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara’nın, “Haber Merkezi” isimli programına konuk olan CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, 18 maddelik anayasa değişikliğini FETÖ’nün hazırladığını, amaçlarının Erdoğan’dan sonra FETÖ’cü birini getirip devleti yeniden ele geçirmek olduklarını iddia etti.

İşte Eren Erdem’in o iddialarının özeti:

“Nuri Pakdil, Recep Tayyip Erdoğan’ın güvendiği üç kişiden biridir. Hulusi Akar ile Hakan Fidan, Nuri Pakdil’e gittiler. Ben görüşmenin içeriğini anlatayım. Hulusi Akar ile Hakan Fidan bu anayasanın çok tehlikeli olduğu kanaatindeler. Özellikle de Hulusi Akar’ın Hakan Fidan ile yakın münasebeti var. 15 Temmuz öncesinden gelen bir münasebettir bu. Bu işin 15 Temmuz’un faili olan FETÖ ile ilişkili olduğu kanaatindeler. Recep Tayyip Erdoğan’a bunu ifade etmeye çalışmışlar ama dinletememişler. En son Hakan Fidan almış Hulusi Akar’ı demiş ki, ‘ya paşam bizi dinlemez ama Nuri Pakdil’i dinler, gidip konuşalım.’ Gitmiş demişler ki, ‘biz söz geçiremiyoruz, bizim sözümüz kar etmiyor ne olursun sen anlat. Bu iş çok tehlikeli. Bu anayasa memlekete çok zarar verecek. Bu anayasayı planlayanlar, hazırlayanlar 15 Temmuz’da başarılı olamayıp bunu sivil bir vesayetle başarılı hale getirmeye çalışanlardır.’ Yaptıkları iş bu anayasanın doğru olmadığını anlatmaktı.”

“ANKETLERDE HAYIR ÖNDE”

Erdem anketlerde hayırın net bir şekilde önde olduğunu söyleyerek “Bu nedenle böyle bir yenilgiyi kaldıramama noktasında Türkiye’yi Münbiç ve Rakka’ya sokarak bir savaş ortamı yaratıp bu savaş üzerinden referandumun iptaline dönük bir çalışma içerisinde olmalarının muhtemel olduğu söylentileri Ankara kulislerinde konuşuluyor” dedi.

“ERDOĞAN GİTTİKTEN SONRA…”

“Bu anayasa metnini AKP’nin içerisindeki milli görüş kökenliler yazmadı. 15 Temmuz ile ilişkili olanlar yazdı bu anayasayı” diyen CHP’li Erdem “Şu anda Cumhurbaşkanı FETÖ tarafından etrafı salınmış ve rehin alınmıştır. Anayasayı FETÖ hazırladı. Amaçları sistemi daha güçlü bir şekilde ele geçirmek. Bu işi kim istiyor FETÖ istiyor. Recep Tayyip Erdoğan gittiği zaman yerine gelecek kişi potansiyel bir FETÖ’cüdür. Yerine potansiyel FETÖ’cüyü getirip devleti tekrar ele geçirmek, devlete tekrar nüfuz etmek bir amaç var” diye konuştu.