CHP’nin 2019 hedefleri de şekilleniyor: Sınırlar zorlanacak

Çanakkale’deki Adalet Kurultayı’nın en önemli yanı, referandumdaki ‘hayır’ birlikteliğinin ilk seçimde daha da büyütülmesinin kararlaştırılması oldu.

CHP, “kendi sınırlarını azaltma” yaklaşımıyla Adalet Yürüyüşü ile başlattığı parti olarak daha az görünme tutumunu artıracak. “Hayır” birlikteliğinin, seçimlere 4 ya da en fazla 5 taleple ortak yürümesinin yolu aranacak.

Çanakkale’deki 4 günlük Adalet Kurultayı’nın en önemli yanı, referandumdaki hayır birlikteliğinin erken ya da 2019’da zamanında yapılacak seçimlerde daha da büyütülmesini amaçlayan hedefleri oldu. Kalan sürede CHP, “kendi dışına olan sınırları azaltma” yaklaşımıyla Adalet Yürüyüşü ile başlattığı parti olarak daha az görünme tutumunu artıracak. “Hayır” birlikteliğinin, 2019 seçimlerine 4 ya da en fazla 5 taleple ortak yürümesinin yolu aranacak.

CHP’nin, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması üzerine gerçekleştirdiği Adalet Yürüyüşü, bizzat CHP’lilerin beklediğinin üzerinde siyasal toplumsal etkilerle sonuçlanmıştı. Bu nedenle Çanakkale’deki Adalet Kurultayı, “Yürüyüşün gölgesinde kalır” kaygılarıyla başladı. Yürüyüş, CHP’nin siyasal olarak çok farklı noktalarda durduğu kesimlerle bir araya gelişiyle ve yarattığı enerjiyle bir ilk niteliği taşımıştı. Bu nedenle kurultayın, “Yürüyüşün yarattığı geniş birliktelik yerine yeniden bir CHP içi faaliyete dönüşeceğine” ilişkin soru işaretleri gündeme geldi.

Yürüyüşten sonra kurultay keser mi?

Kurultaydaki 4 günlük çalışmalar, “Yürüyüşten sonra çalıştay kesmez” karamsarlığını ortadan kaldırdı. Partililerce dile getirilen, “Yürüyüş çok yüksek bir çatı yaratmıştı. Kurultay bu çıtayı düşürür” bakışını Kılıçdaroğlu, “Yürüyüş ile kurultayı kıyaslamak yanlıştır. Her bir olay kendi içinde değerlendirilmelidir. Elbette birbirini etkilemektedir. Kurultay, yürüyüşle ortaya çıkan toplumsal boyutun karşılıklı oturup konuşularak daha ileri noktaya taşınması için birlikte düşünme amacına yöneliktir” diyerek yanıtladı. Kılıçdaroğlu, kurultayın adalet etrafında yeni yaklaşımların düşünülmesi açısından başarılı olduğu görüşünde.

Eceabat Kocadere’deki 4 günlük kampta çok farklı toplumsal, siyasal ve mesleki kesimlerden 694 kişi konuştu. Her birinin ana başlığı adalet olan 77 alt çalıştay ve tümünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sonuna kadar dinlediği 8 ana panel yapıldı. 4-5 bin kişi kamp alanına kurulan çadırlarda geceledi. Gündüzleri çalıştayları on binin üzerinde kişi izledi. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere CHP örgütlü olarak kurultayda yer aldı. Çanakkale’ye yakın bölgelerde tatil yapanlar günübirlik kampa gelerek çalışmalara katıldı.

Bundan sonra ne olacak?

Kurultay, Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan adalet kavramına demokrasi ve huzurun da eklendiği sonuç bildirgesiyle tamamlandı. Kurultaydaki toplantılarda konuşulanlardan derlediklerimiz, CHP kurmayları ve CHP dışında kurultaya katılanlarla yaptığımız konuşmalar, bundan sonra yol haritasının nasıl olacağı ve 2019’a nasıl yürüneceğiyle ilgili bize verdiği ipuçları şöyle:

Sınırsız CHP

Kurultayın ilk sonucu CHP ile ilgili. CHP, 16 Nisan referandumunda ilk kez parti kimliğini öne çıkarmayan farklı kesimlerle bir araya gelen bir kampanya yürüttü. Parti bu yeni yaklaşımını, Adalet Yürüyüşü’nde daha da ileri noktaya taşıdı. Adalet Yürüyüşü, referandumda hayır tercihinde birleşen kesimlerin ilk kez birlikte yürümelerinin pratiği oldu. CHP, kurultayla birlikte parti kimliğinin az görünürlüğü yaklaşımını dışına doğru sınırlarını iyice azaltan, hatta mümkünse kaldıran bir yaklaşıma doğru gitme eğilimine girdi. Kurultaydan sonra erken ya da 2019’da zamanında yapılacak seçimlere kadar olan süreçte CHP, dışındaki kesimlerle birlikte iş yapma imkânını artırmak için kendi kimliğini daha az görünür olmasını sağlayacak.

Talepler buluşması: CHP, dışına doğru kendi sınırlarını azaltırken, 2019 seçimlerine ortak taleplerle gidilmesini hedefliyor. CHP’lilerin kafasındaki modelde 2019 hedefi olarak alışılmış ittifak arayışı bulunmuyor. Bunun yerine en geniş kesimlerin ortak davranmasını sağlayacak kavram ve talepler etrafında buluşmanın sağlanması tasarlanıyor. Referandumda, “Tek adam rejimi” sloganı etrafındaki hayır birlikteliğinin yeni taleplerle zenginleştirilerek 2019’a yürünmesi hedefleniyor. Ancak çok sayıda talep değil, en fazla 4 ya da 5 taleple ortaklığın sağlanması amaçlanıyor. 3 talep, Kılıçdaroğlu tarafından adalet, demokrasi ve barış diye ifade edildi. 2019 sürecinde, yeni bir anayasa vaadi çerçevesinde özgürlük, kardeşlik kavramlarının eşlik edebileceği belirtiliyor.

En zayıf taraf: HDP

Kurultayda, yürüyüşe benzer biçimde CHP dışındaki politik ve toplumsal kesimlerin de yer almasına karşın Kürt sorunu çerçevesinde HDP’nin yeterince görünmediği de bir eksiklik olarak ifade ediliyor. CHP kurmayları, kurultaydaki 3 kavramdan huzur başlığı altında Kürt sorununun çözümüne yönelik barış talebinin de ifade edildiği vurgulanıyor. Ancak kurultayda HDP’lilerin olmayışı ve Kürt konusunun yeterince konuşulamamasının 2019 geniş birlikteliğinin en zayıf tarafı olduğuna dikkat çekiliyor. Bu nedenle, bundan sonraki süreçte bu eksikliğin giderilmesi ihtiyacı da CHP’liler tarafından seslendiriliyor. Erdem Gül / Cumhuriyet