CHP’nin kritik kararı pazartesiye

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘referandum’ talimatı: Kritik karar pazartesi günü verilecek

CHP referandum için yol haritasını belirledi. Parti tabanının zaten ‘Hayır’ diyeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, toplumun diğer kesimlerine ulaşılması talimatı verdi. Bu arada CHP, Anayasa Mahkemesi’ne gidip gitmeme kararını pazartesi günü verecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin PM, YDK ve milletvekillerini referandum sürecini değerlendirmek üzere topladı. İllerde referandum sürecindeki çalışmaları yürütmek için demokrasi ofisleri kurulacak, adlarına “Hayır Evi” de denecek. Toplantının sonunda konuşan Kılıçdaroğlu’nun “Herkesin hayırı kendine, diğer hayır kampanyalarıyla bir bağımız olmayacak” dediği öğrenildi.

CHP PM, YDK ve milletvekilleri CHP lideri Kılıçdaroğlu başkanlığında Genel Merkez’de toplandı. Birçok önerinin dile getirildiği toplantıda görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıyı, Kılıçdaroğlu son değerlendirmeyi yaparak noktaladı.

AYM kararı pazartesi

CHP MYK’nin pazartesi günü toplanacağı, toplantıda kampanya, reklam ve şirket üzerine karar alınacağı belirtildi. Ayrıca AYM konusunda son kararın da pazartesi günü verilmesi bekleniyor. Toplantıda milletvekilliği seçilme yaşının 18’e düşürülmesine ilişkin tartışmaya girmenin gereksiz, boşuna ve popülist olduğu, bu nedenle bu konudaki tartışmalara girilmemesi eğilimi öne çıktı.

Medyada yer sıkıntısı

Toplantıda, KHK ile televizyonlardaki YSK denetiminin kalktığı, eşit koşullarda bir seçim sürecinin yaşanmayacağı, medyada yer almanın zorlaşacağı vurgusu yapıldı. Bu nedenle bire bir iletişim yöntemlerinin kullanılması gerektiği, sosyal medya, kampanya videoları ile halka ulaşılabileceği ve en önemlisi de yüz yüze görüşmelerin gerçekleştirilmesi gerektiği belirtildi.

Toplantıda, halkla olan temaslarda bu işin Tayyip Erdoğan veya bir başka şahısla ilgisi olmadığının, Türkiye’nin geleceği, vatan, millet meselesi olduğunun altının çizilmesi istendi. CHP tabanının bilinçlendiği tabana ayrı bir çalışmaya gerek duyulmadığı görüşünün öne çıktığı toplantıda, farklı kesimlere yönelinmesi gerektiği kaydedildi. Toplantıda, geçmişte bir araya gelmeyenlerden dahi birliktelik çıktığı, önceleri parti içi ciddi muhalefet yapanların dahi görev almak istediği belirtildi. CHP’nin ilk kez bir bütün içinde, tek yürek seçime gittiğinin altı çizildi.

‘Saltanat’ vurgusu

Toplantıda, anlatımlarda, “Saltanat kuracaklar, hanedanlık ilanı istiyorlar” gibi cümlelerle değişikliğe vurgu yapılması, referandumun parti meselesi olarak anlatılmaması gerektiği bildirildi. Özellikle sosyal medyada karalama kampanyası için fırsat kollandığına dikkat çekilen toplantıda, söylemlere dikkat edilmesi, dilin dikkatli kullanılması gerektiği vurgulandı. Kılıçdaroğlu’nun da yalnızca 3 büyük şehirde miting yapması, daha çok bölgesel toplantılara ağırlık vermesi bekleniyor.

‘AKP suiistimal edebilir’

Kılıçdaroğlu konuşmaların ardından değerlendirme yaptı. Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, AYM’nin siyasallaştığını, kendi kararlarını inkâr eden bir kurum haline geldiğini belirtti. Güneydoğu’ya bir heyet gönderilmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bu heyet çalışmalarını medyadan uzak yapmalı. Çünkü bu konuyu AKP’li siyasetçiler suiistimal edebilir” dedi.

Kılıçdaroğlu müftülere mektup önerisine ilişkin olarak “Biz adliyeye, kışlaya, camiye siyaset girmemesi gerektiğini savunuyoruz. Müftülere göndereceğimiz mektup, referandum sürecinin ibadethanelerde istismar edilmemesine yönelik olmalı. Bu öneriyi değerlendireceğim” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu “Panel, konferans yapalım’’ önerilerini ise eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “Kendi kendimize propaganda yapmayacağız. Panelmiş ne paneli… Onlar zaten hayır oyu verecek. Mahallelerde açılacak ofislerin adına seçim ofisi yerine demokrasi ofisi denmeli’’ dedi. Kesinlikle CHP adına kampanya ofisleri kurulmaması talimatını veren Kılıçdaroğlu, “Mümkünse Hayır Evi ismini takın’’ diye konuştu.

Güneydoğu’ya özel heyet

Toplantıda özellikle Güneydoğu illeri için özel bir çalışma grubu oluşturulması kararı alındı. Güneydoğu’da karşılığı olan isimler, bölgede bire bir çalışma yürütecek, halkla bir araya gelecek. Çalışma medyadan uzak yapılacak. Çalışmanın medyaya yansıması durumunda AKP’nin baskı kurabileceği kaydedildi.

‘Herkesin hayırı kendine’

Üyelerin Cebeci’de yaşananları toplantıda anlatması üzerine Kılıçdaroğlu, “Parti olarak ihraç edilen akademisyenlere dayanışma için kapımız sonuna kadar açık. Dayanışma içinde olacağız. Bu insanların tamamı akademik kariyerleri boyunca baskıya ve antidemokratik uygulamalara karşı gelmiş insanlar. İbrahim Kaboğlu gibi, Yüksel Taşkın gibi isimlerin FETÖ’cü olduğuna, terörist olduğuna AKP tabanı bile inanmaz. Hayatları boyunca demokrasiye, hukukun üstünlüğüne inanmış insanlar bunlar. Herkesin hayırı kendine, diğer hayır kampanyalarıyla bir bağımız olmayacak” dedi.