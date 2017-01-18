Cumhurbaşkanı Erdoğan erklerin birliğini savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de Yargıda Birlik Derneği üyelerini kabul etti; yasama ve yürütmeyi aynı gücün kontrol etmesi gerektiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Yargıda Birlik Derneği üyelerini Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul etti. Yasama ve yürütmenin pratikte aynı siyasi gücün kontrolünde olması gerektiğini savunan Erdoğan iöyle konuştu;

“Her ne kadar kağıt üzerinde ülkemizde yasama ve yürütme farklı erkler olarak gözükse de pratikte her iki yapı da aynı siyasi gücün kontrolünde olması anlamına gelir. Aksi takdirde sistemin işlemesi mümkün değildir. Bizim hayalimiz 2011 yılından beri ülkemize tüm bu hususları esaslı şekilde yeni bir Anasaya ile yerli yerine oturtmaktır. Muhalefet partilerimizden Milliyetçi Hareket Partisi’nin bu gerçeği görmesi sayesinde anayasada yeni bir sisteme uygun değişikliklerin yapılabilme yolu açılmıştır. Milletim adına Milliyetçi Hareket Partisi liderine ve ekibine özellikle teşekkür ediyorum…” (DHA)