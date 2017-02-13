Cyprus Paradise Haringey’de

Turizm sektöründe 2013’den buyana British Travel Awards ödüllerini kazanan ve önemli bir marka olan Cyprus Premier’in çatısındaki Cyprus Paradise, deneyimli kadrosuyla Haringey’de “559 Green Lanes, Haringey N8 0RG” adresinde hizmete başladı. Cyprus Paradise, dünyanın her yerine uçak bileti, tatil paketi, otel rezervasyonu ve kiralık oto alanında servis verecek…

Cyprus Paradise’ın direktörü Kemal Kenan “Hizmeti toplumun ayağına götürmek amacıyla toplumun yoğun olduğu Haringey’de hizmete başladık. Şirketimizi, ülkemizi vatanımızı turizmiyle daha iyi tanıtmayı amaçlıyoruz” dedi.

Kenan, Cyprus Paradise’ı şöyle tanıttı:

“Londra’nın yanısıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de faaliyet gösteren firmamız, ATOL, IATA, ABTA lisanslarına sahip olup, yıllardır bu hizmeti veriyoruz. Cyprus Premier olarak Britanya’dan Kuzey Kıbrıs’a en çok turist götüren turizm şirketiyiz. Kısa süre önce aldığı British Travel Awards ödülleri kapsamında aldığı ‘Gold Winner’ ödülü ile de tescillendi. Sektörün en önemli ödülü sayılan British Travel Awards’ı 2013’den bu yana alıyoruz. Sadece yolcu memnuniyetinin belirlediği kazanması zor bir ödül.”

“TATİLCİLERE AVANTAJLAR SUNUYOR”

Türk Havayolları, British Airways, Atlasglobal, Pegasus başta olmak üzere dünyanın seçkin ve kaliteli uçak firmaları ile özel anlaşmalı olarak en uygun uçak bileti konusunda iddialı olduklarını belirten Kenan müşterilere sunulan diğer avantajları da şöyle anlattı:

“Kuzey Kıbrıs’a tatile gidenler hotel sonrasında aile ziyaretlerinde de bulunmak ve adada daha fazla kalmak isterlerse uçak dönüş biletlerini masrafsız olarak isteğe göre ayarlıyoruz. Ayrıca tatil rezervasyonlarını erken yaptıran müşterilere, tatilden bir ay öncesine kadar taksitle ödeme fırsatı tanıyoruz. Kredi kartı ödemelerinde de masraf alınmıyor.”

Müşteriye hem ekonomik hem de kaliteli hizmet sunabilmek için alt yapıda tecrübeli bir kadro bulunduğunu belirten Kenan, “Cyprus Premier’in çeyrek asırlık deneyimi, büyük yatırımları, ileriye dönük büyük projeleriyle sektördeki rekabet gücünü artırdığını da söyleyebiliriz” diye konuştu.

Kenan, toplum üyelerini Cyprus Paradise’ın yeni mekanına davet ederek “Buyursunlar bir çayımızı içsinler. Kendilerine avantajlı kampanyalarımızı anlatalım. İnternetten bilet ya da tatil almadan önce mutlaka bizi 020 8343 8888’den arasınlar. Çok daha uygun ve farklı seçenekler sunduğumuzu görecekler” diye devam etti…

EN DENEYİMLİ KADRO

Toplumdaki en deneyimli turizmcilerden Faik İzzet de Cyprus Paradise kadrosunda yer alıyor… Londra’ya 1961’de hukuk eğitimi için geldiğini belirten İzzet, toplumda ilklerden sayılan Happy Days’i 1975’de 341 Green Lanes’de açmış, 1983’de de 343 Green Lanes’e taşımıştı.

Şirketini 2 yıl önce devreden usta turizmci, günümüzde turizm sektörünün çok geliştiğini vurgulayarak, “Eskiden Westend’de Rum turizm şirketi Homatas vardı. Kıbrıslıların yüzde 90’ı Apollo ve Masabya gibi gemilerle gidip gelirlerdi. Çok sonra uçaklarla seyahat başladı” diye konuştu.

İzzet, “Cyprus Paradise güçlü ve güvenli bir şirkettir” diyerek şunları söyledi:

“Şirket olarak tatilin yanısıra uçak bileti de satmaya karar verdiklerinde onlara yardımcı olmaya karar verdim. 40 yıllık deneyimimizi memleketimizin bu güzide şirketi ve toplumumuz için kullanacağız. Ayrıca Cyprus Padise, KTHY’nin eski çalışanlarından Kemal Kenan Bey, Sevilay Hanım ve Belgin Ahmet ile çok deneyimli bir kadrodan oluşuyor…”

KRİZE RAĞMEN GELİŞME STRATEJİSİ

Türkiye’nin turizmde önemli ve vazgeçilmez bir marka olduğu belirten İzzet şöyle devam etti:

“Bazı dönemlerde yabancı turistler ürkek davranıp Türkiye’ye gitmek istemediklerinde Türk misafirseverliği ve Türk mutfağını yanıbaşındaki KKTC’de bulacaklar. Biz de Türkiye’de gönlü olan turistlerin bir başka ülke yerine Kuzey Kıbrıs’ı tercih etmeleri için stratejiler geliştiriyoruz. Üstelik adanın Kuzeyi, Güney’e kıyasla çok daha korunmuş bir doğası ve otantik yapısıyla rekabet gücüne sahip…”

Mart ayında resmi açılış töreni olacak Cyprus Paradise’a “559 Green Lanes, Haringey N8 0RG” adresi ve 020 8343 8888’den ulaşabilirsiniz.