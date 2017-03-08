Bu da trafik görevlisi terörü!

Hasan Aydemir, trafik görevlisinin kendisini öldürmeye teşebbüste bulunduğunu öne sürerek mahkemeye vermeye hazırlanıyor.

Hackney’deki işyerinin dekorasyon artıklarını kamyonete yüklerken trafik görevlisinin gelmesi üzerine kamyoneti parka çekerek ceza yazmasını önlediğini belirten Aydemir, “Görevli ceza yazamayınca sinirlendi, önce küfür etti sonra da elindeki telsizi başıma vurarak 5 dikiş atılmasına neden oldu” dedi.

Aydemir başında ve dizinden aldığı yaraları göstererek şunları söyledi:

“Görevli beklemediğim bir anda saldırarak 15 saniye içinde bana bu zararları verdi. ’54 Chatsworth E5 0LP’ adresindeki işyerimde dekorasyon calışması yapılıyordu. Biz de atıkları kamyonete yüklemek için aracı yayaların rahat geçişini gözönüne alarak kapıya yaklaştırmıştık. Bir trafik görevlisi anlayışla karşıladı fakat daha sonra gelen ikincisi ceza yazmak için kolları sıvayınca biz de aracı park yerine çektik. Görevli ceza yazamayınca sinirlendi, önce kulağıma eğilip küfür etti sonra da elindeki telsizi başıma vurdu ve tekme tokat girişti. Dükkanda oğlum yetişince geri adım atmak zorunda kaldı…”

5 DİKİŞ ATILDI

Görevlinin üzerindeki ve caddedeki kameraların olayı çektiğini vurgulayan Aydemir, gelen polis görevliye kelepçe takarak gözaltına aldı. O sırada olay üzerine toplanan kalabalıktaki siyahlar ‘siyah dayanışması’ göstererek benim ve oğlumun da görevliye müdahale ettiğimizi öne sürüp gözaltına alınmamızı istediler. Polis kalabalığın ifadesi üzerine bize de aracına bindirdi. Beni önce hastaneye götürdüler. Kafama 5 dikiş atıldı. Saldırı sırasında dudağım patlamış ve dizimden de yaralanmışım. Tansiyon ve böbrek hastası olmama karşın hastane sonrasında karakolda 23 saat tutulduk. O gün katılmam gereken bir düğünü de kaçırmış oldum. Üzgünüm…”

Aydemir, karakoldayken görevlinin daha önce de Stamford Hill’de benzer bir olay yaşadığını yine halka saldırdığını öğrendiğini vurgulayarak, “Burası dağ başı değil. Ben 60 yaşındayım, 26 yaşında resmi bir görevlinin saldırısına uğradım. Bu öldürmeye teşebbüstü. İşyerinden yetişenlerle yalnızca savunma yaptık, eğer saldırısına saldırıyla cevap verseydik şimdi kendisi hastanede olurdu. Her türlü yasal girişimde bulunarak bu magandanın hak ettiği cezayı çekmesini sağlayacağım” dedi.