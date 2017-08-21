Danıştay hadım kararını durdurdu

Danıştay, cinsel saldırı suçu işleyenler için kimyasal hadım cezasını öngören düzenlemenin yürütmesini durdurdu. Kararda, “Sınırı belirsiz tedavi, telafisi güç zararlara yol açabilir” denildi.

Cinsel suçlardan hüküm giyenlere “ilaçla tedavi” yaptırımı yani “kimyasal hadım” öngören yönetmelik Danıştay tarafından durduruldu. Gerekçe, “Tedavinin, tanım ve sınırının muğlak” olması.

Kimysal hadım yönetmeliği, 26 Temmuz 2016’da yürülüğe girmişti.

Cinsel saldırı suçu işleyen kişilere, cezanın infazı ile denetimli serbestlik sırasında cinsel isteği azaltacak ya da yok edecek ilaç tedavisi uygulanabilecekti. Ancak Türkiye Psikiyatri Derneği ve bir vatandaş, yönetmeliğin iptali için Danıştay’a başvurdu.

Habertürk gazetesinin haberine göre, başvuruyu inceleyen Danıştay 10. Dairesi yönetmeliği durdurdu.

Kararda, söz konusu yönetmeliğin dayanağı olan yasada, “tedavi”den ne anlaşılması gerektiğinin açıkça düzenlenmediği belirtildi.

Anayasa’nın 17. maddesi uyarınca kişilerin vücut bütünlüğüne yönelik düzenlemelerin ancak kanunla yapılabileceğine dikkat çekildi ve “Sınırı belirsiz tedavi, telafisi güç zararlara yol açabilir” denildi.

Karar uyarınca, yasa ile düzenleninceye kadar doktorlar herhangi bir tedavi gerçekleştiremeyecek.