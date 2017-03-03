Darbe girişimi ana davasının iddianamesi tamamlandı

Yazar.. acikgazete -
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fethullah gülen mengene
Fethullah Gülen mengenede

221 sanıklı 15 Temmuz darbe girişimi ana davasının iddianamesi tamamlandı. İddianamede 38 sanık için 2 bin 988 kez müebbet hapis cezası istendi.

Darbe girişiminin ana davasının 2 bin 581 sayfalık iddianamesi tamamlandı.

İddianamede Fethullah Gülen 1 numaralı şüpheli. Mahkemeye sunulan iddianamede 221 sanık yer aldı.
38 sanık için 2 bin 988 kez müebbet hapis cezası istendi.

İddianamede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile kuvvet komutanları davacı olarak yer aldı. İddianamede ‘Yurtta Sulh Konseyi’nin 38 kişiden oluştuğu belirtildi

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