221 sanıklı 15 Temmuz darbe girişimi ana davasının iddianamesi tamamlandı. İddianamede 38 sanık için 2 bin 988 kez müebbet hapis cezası istendi.

Darbe girişiminin ana davasının 2 bin 581 sayfalık iddianamesi tamamlandı.

İddianamede Fethullah Gülen 1 numaralı şüpheli. Mahkemeye sunulan iddianamede 221 sanık yer aldı.

38 sanık için 2 bin 988 kez müebbet hapis cezası istendi.

İddianamede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile kuvvet komutanları davacı olarak yer aldı. İddianamede ‘Yurtta Sulh Konseyi’nin 38 kişiden oluştuğu belirtildi