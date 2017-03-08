Dilek Doğan davası başladı

Sarıyer’de 18 Ekim 2015’te gerçekleştirilen operasyonda polis kurşunuyla hayatını kaybeden Dilek Doğan’ın ölümüyle ilgili davaya bugün devam ediliyor. Güvenlik nedeniyle izleyiciye kapalı olarak görülen Dilek Doğan’ın öldürülmesi davası bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görülüyor.

Sarıyer’de 18 Ekim 2015’te gerçekleştirilen tersırasında polisin silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dilek Doğan’ın öldürülmesine ilişkin davada yeni görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde polis Y.M.’nin “İhmali davranışla kasten adam öldürme” suçundan 20 yıldan 26.5 yıla kadar hapis talep ediliyor. Dilek Doğan davasını 54 avukat savunuyor. (GERÇEK GÜNDEM)