Dışişleri’nden ABD’nin raporuna sert tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2016 İnsan Hakları Raporu’nu yayınladı. Dünya ülkelerindeki insan hakları ve ifade özgürlüğü gibi konuların değerlendirildiği raporda, Türkiye’ye 75 sayfa ayrıldı.

Raporda, Türk Hükümeti’nin 15 Temmuz Darbe Girişimi’nden Fethullah Gülen ve yandaşlarını sorumlu tuttuğundan bahsedilirken, Gülen için “din adamı” ifadesi kullanılıyor.

Türkiye’ye yöneltilen eleştiriler ise 5 başlık altında toplanıyor; adil yargılama sorunu, ifade özgürlüğüne müdahale, sivillerin güvenliğinin sağlanamaması, insan hakları ihlali gerçekleştiren güvenlik güçleri ve yöneticiler hakkında soruşturma açılmasında eksiklikler, cezaevlerindeki insan hakları ihlalleri…

Ankara’dan rapora tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, rapora sert eleştiriler yönelterek, “15 Temmuz darbe girişimi hakkında FETÖ unsurlarının rolüne ve FETÖ lider kadrosunun ABD’de ikamet ettiğine hiç değinilmemesi manidar bulunmuştur. PKK terör örgütüne karşı yürütülen mücadelemizin ’iç çatışma’ olarak nitelendirilmesi ise hiçbir şekilde kabul edilemez. Devletimizin ve ulusumuzun varlığına yönelik emsali görülmemiş terör tehditleriyle karşı karşıya kaldığımız bu dönemde, FETÖ/PDY, PKK, DHKP-C ve DEAŞ başta olmak üzere, terör örgütleriyle haklı mücadelemizin gerçeklerle örtüşmeyen biçimde yansıtılması derin hayal kırıklığı yaratmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğine vurgu yapıldı ve “temel hak ve özgürlüklerin daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız devam edecektir” denildi.