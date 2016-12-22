Doğu Halep’te tahliyeler tamamlandı

Suriye’de Esad rejimi kuşatmasındaki Doğu Halep’ten ve muhaliflerin kontrolündeki Fua ve Kefreya köylerinden karşılıklı tahliyeler sona erdi.

Halep’ten dün 10 otobüs ve 420 özel araçın bulunduğu konvoyla yaklaşık 3 bin 500 kişi tahliye edildi. Buna karşılılık İdlib’teki Fua ve Kefreya’dan yaklaşık 250 kişi, Halep’in batısındaki rejim bölgelerine ulaştı.

Halep’in doğusundan muhaliflerin de çıkmasıyla Halep kent merkezi tamamen Esad ordusunun kontrolüne girdi.

Tahliyelerin başladığı 15 Aralık’tan beri Halep’ten 45 bin civarında sivil ve muhalif otobüslerle kentten çıkış yaptı.