Doğuş Grubu’ndan flaş Garanti kararı!

İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası’nın yüzde 9.95’ini Doğuş Grubu’ndan satın aldı. Doğuş’un Garanti Bankası’ndaki payı böylece yüzde 0.05’e indi.

İspanyol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Garanti Bankası’nın yüzde 9.95’ini Doğuş Grubu’ndan satın almak üzere anlaştı. Bu satın alma sonucunda BBVA’in Garanti Bankası sermayesindeki payı yüzde 49,85’e yükselecek. Garanti Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini şu anda olduğu gibi Ferit Şahenk sürdürmeye devam edecek.

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ise yapılan açıklamada şunları kaydetti:

“BBVA ile 2011 yılında başlayan güçlü ortaklığımız sonucunda başta ülkemiz ekonomisi olmak üzere bankacılık anlamında çok başarılı işler gerçekleştirdik. Grubumuzun ve BBVA’in uyumlu birlikteliğinin sonucu olarak gücünü her geçen gün perçinleyen Garanti Bankası, bu işlemle beraber Türk ekonomisine hizmet etmeye ve katkıda bulunmaya devam edecektir. BBVA’in bu satın almayı yapmak istemesindeki en önemli vurgu Türkiye ekonomisine ve Türk bankacılık sektörüne duyulan güvendir. Ortaklarımız Türkiye’de önemli bir bankacılık potansiyeli görmekte ve bu potansiyeli gerçekleştirmek istemektedir.

‘ÜLKEMİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Doğuş Grubu olarak Türk ekonomisine bu önemli yabancı yatırımın girmesine vesile olmaktan onur duyuyoruz. BBVA ile ahenkli beraberliğimizi kendilerine ev sahipliği yaparak sürdüreceğiz. Doğuş Grubu olarak, yarım asrı aşan süreçte tüm yatırımlarımızda stratejimizi ülkemize değer katmak üzere şekillendirdik. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürdüğümüz sektörlerde ekonomimize güç ve değer katacak, istihdama katkıda bulunacak adımlarla ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz.”

Garanti’nin kısa tarihi

Garanti Bankası’nı 1946 yılında Mahmut Nedim İrengün ve Halil Naci Mıhçıoğlu kurdu. Banka’nın genel merkezi 1950 yılında Ankara’dan İstanbul’a taşındı. 1976 yılında Vehbi Koç’un kararıyla Koç Grubu Garanti Bankası’na ortak oldu. Söz konusu yıllarda Banka’nın yüzde 62’si Koç Grubu’nun yüzde 35’i ise Sabancı grubunundu. Koç ve Sabancı grubu daha sonra banka hisselerinin yüzde 97’sini Ayhan Şahenk’e sattı. 19 Kasım 2014’te Garanti Bankası’nın yüzde 40’ı İspanyol BBVA’ya satıldı. Sözcü