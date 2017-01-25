Dolar bugün yeniden 3,82’yi aştı

Merkez Bankası’nın politika faizine dokunmayıp, faiz koridorunun üst bandında artışa gitmesiyle önce yükselen ardından düşen dolar yeniden 3,80’in üzerine çıktı.

Kararla birlikte dün ilk etapta 3,83’e yaklaşan kur daha sonra düşüşe geçti. Bankalararası piyasalarda 3,79 civarında güne başlayan dolar yeniden 3,82’nin üzerini gördü. Euro 4,08’in üzerinde işlem görüyor.

Analistler teknik açıdan dolar/TL için 3,7650 seviyesinin destek, 3,8050’nin ise direnç konumunda olduğunu belirtiyor.

Merkez Bankası’nın kararını geride bırakan piyasalar bankadan gelecek likidite adımlarını takip etmeye devem ediyor.

GÖZLER FITCH’TE

Cuma günü Fitch’ten gelecek not kararı da piyasaların radarında. Türkiye’ye yatırım yapılabilir notu veren tek kuruluş olan Fitch’in kararı kurun seyrinde etkili olacak.