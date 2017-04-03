Dolar ve euroyu bu kez enflasyon vurdu

Mart ayı enflasyon rakamları açıklanması dolar ve euroyu etkiledi.

Tüketici fiyatları Mart ayında yüzde 1.02 ile beklentilerin üzerinde arttı ve yıllık enflasyon yüzde 11’i aşarak yüzde 11.29 ile 2008 yılından bu yana en yüksek düzeye çıktı.

Aynı dönemde yurt içi üretici fiyatları da yüzde 1.04 arttı ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 16.09 düzeyine fırladı.

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Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesinin etkisiyle, veri öncesi 3.62 lira dolayında hareket eden dolar hızla 3.63 lirayı aşarak 3.6384 lira ile 3.64 lira sınırına çıkarken, euro, da 3.88 liraya aşarak 3.8832 liraya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, üç aylık tüketici enflyasyonu yüzde 4.34 ile, ilk çeyrek sonunda yıllık yüzde 5.0 hedefine yakınlaşmış oldu. Tüketici fiyatlarındaki 12 aylık ortalamalara göre yüzde artış da 8.21’i buldu.