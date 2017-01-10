Dolar/TL’de yeni rekor, Euro 4 TL’yi geçti

Dolar/TL kuru 3,78’i geçerken, euro da 4,01 TL’yi aştı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 düşüşle 77.195,79 puandan başladı.

Pazartesi kaybı yüzde 2,5

Pazartesi sabah güne 3,6580’den başlayan dolar/TL kuru Kasım ayı sanayi üretim verilerinin ardından kademeli olarak 3,74’e yükselmişti.

Kur akşam saat 18:40’da 3,7440 ile tarihi zirveyi görmüştü.

Yıllardır istikrarlı büyüyen Türkiye ekonomisi, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 7 yıl sonra ilk kez küçülmüş, küçülme oranı yıllık bazda yüzde 1,8 olmuştu.

Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) geçen haftaki tarım dışı istihdam verilerinden sonra yeniden faiz yükseltebileceği sinyali vermesiyle yükselişe geçen dolar, dün 3,75’i geçmişti.

Moody’s: Türk bankalarının ödenemeyen borç riski artıyor





‘Ay bitmeden 3,85’i aşabilir’

Reuters haber ajansına konuşan Kapital FX Direktör Yardımcısı Enver Erkan, “Dolar yıl sonu tahminimiz olan 3,85’i bu ay bitmeden aşabilir” öngörüsünde bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s ise Türk bankacılık sektöründe kârlılığın takibe düşen kredilerdeki artış nedeniyle bu yıl zayıflayacağını öngördü.

Moody’s raporunda, banka kârlarında ciddi düşüş beklendiği ifade ederken, bankaların varlık kalitesinin de kötüleşeceği tahmininde bulundu.

Canikli: Rasyonel olarak değerlendirmenin geçerliliği yok

9. Büyükelçiler Konferansı’nda konuşan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ise Moodys’in raporuna “Moody’s, Türk bankacılık sistemi ile ilgili bir değerlendirmede bulundu. Rasyonel olarak böyle bir değerlendirmenin hiçbir geçerliliği yok. Moody’s, kurdaki gelişmelerin reel sektörü ve bankacılık sektörünü etkileyeceğini iddia ediyorsa, bu da doğru değil” diyerek tepki gösterdi.

Fed’in faiz artırma olasılığı

Fed’in faiz artışının beklenenden çok olma olasılığı, başta TL olmak üzere gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki satış baskılarını artırdı.

Fed’in bu yıl içerisinde üç faiz artırımı gerçekleştirmesi bekleniyordu.

Ancak gelen olumlu veriler, faiz artırımı sayısının daha fazla olabileceği beklentilerini ortaya çıklarmış durumda.