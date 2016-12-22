Dün sürpriz konuklarım vardı

Eski HDP Millet Vekili A.Levent Tüzel Gebze de bir söyleşiye gelmişmiş. Bu söyleşi bittikten sonrada Kitap Evimize gelerek bir ziyarette bulundu. Ziyaretleri için teşekkür ederiz.

Levent Arkadaşımızı ağırlamaktan mutluluk duyduk. Keşke EMEK Partili Arkadaşlar kiminle geleceklerini önceden haber verselerdi… Aslın da Levent Tüzelin Gebze’ye geleceğinden ve bir söyleşi yapacağından da hiç haberim yoktu. Sanırım bu söyleşi yeteri kadar duyurulmamış ya da duyrulmadığı için haberimiz olmamıştır.

Sadece EMEK Partisi Gebze Örgütünden bir arkadaş beni aradı. Nerede olduğumu sordu. Ben de Kitap Evinde olduğumu söyledim. Akşam saat 9 kadarda kitap Evinde olacağımı söyledim. Baktım ki biraz sonra Abdullah Levent Tüzel ile birlikte İki EMEK parti yöneticisi arkadaşımız bizi ziyaret ettiler. Bu ziyaretlerinden dolayı teşekküller.