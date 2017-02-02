Dünya Bankası’ndan da kritik karar

Dünya Bankası, Türkiye için 2017 büyüme tahminini yüzde 3’ten yüzde 2,7’ye düşürdü. Türkiye için 2017 büyüme beklentisi yüzde 3’ten yüzde 2,7’ye çekilirken, 2018 tahmini yüzde 3,5 olarak korundu. Dünya Bankası, bu yıl için TÜFE beklentisini de yüzde 8’den yüzde 9’a yükseltti.