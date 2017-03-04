Düşen Suriye uçağının pilotu aranıyor

Suriye rejimine ait MİG 21 tipi bir savaş uçağı Hatay yakınlarına düştü…

Suriye rejimine ait Rus yapımı MİG 21 tipi bir savaş uçağı dün akşam saatlerinde Hatay’ın merkezinin 8 kilometre batısında Yaylacık bölgesine düştü. Uçağın enkazına Amanos eteklerinde ulaşılırken kokpit bölümünün boş olduğu görüldü. Altünözü ilçesinde ise düşen uçağın pilotuna ait olduğu değerlendirilen bir paraşüt bulunurken bölgede pilota rastlamayan güvenlik güçleri, arama çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay’ın Samandağ İlçesi’ne bağlı Yaylacık Mahallesi kırsalına saat 18.30 sıralarında büyük bir gürültü duyduklarını söyleyen köylüler jandarmaya bilgi verdi. Amanos Dağları eteklerine düşen uçağın pilotlarının paraşütle atladığı bilgisi üzerine arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

VALİ ATA: ENKAZA ULAŞILDI

Hatay Valisi Erdal Ata, düşen Suriye uçağının enkazına ulaşıldığını açıkladı.

Yaylacık civarında Amanos Dağları eteğinde bulunan uçağın kokpit bölümünün boş olduğunu pilotların atlayarak kurtulduğu kanaatini taşıdıklarını belirten Vali Ata, “Jandarma timleri ve sağlık ekipleri uçağın enkazına ulaştılar. Uçağın kokpit yerinin boş olduğu görüldü. Pilotların atlayarak kurtuldukları kanaatindeyiz. Hem jandarma hem emniyet hem de AFAD ekiplerimiz pilotları arama kurtarma çalışmaları yapıyor” diye konuştu.

Uçağın enkazının bulunduğu bölge jandarma tarafından güvenlik çemberine alınırken, bölge giriş çıkışlara kapatıldı.

Son dakika haberi: Suriye rejimine ait MİG 21 tipi bir savaş uçağı Hatay yakınlarına düştü

MiG-21, Sovyetler Birliği’nde Mikoyan Gurevich Tasarım Bürosu tarafından tasarlanan ve üretilen süpersonik (sesten hızlı) jet avcı/önleyici uçağıdır. MİG-21’ler 1959-1985 arasında Rusya’da üretildi.

PİLOTLARI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR: PARAŞÜT BULUNDU

Hatay’ın Samandağ ilçesi Yaylacık Mahallesi dağlık alanına düşen Suriye rejimine ait savaş uçağının pilotlarını arama çalışmaları sürüyor. Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye’ye ait savaş uçağının pilotuna ait olduğu değerlendirilen paraşüt, Altünözü ilçesinde bulundu. Bölgede pilota rastlamayan güvenlik güçleri, arama çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberi: Suriye rejimine ait MİG 21 tipi bir savaş uçağı Hatay yakınlarına düştü

Hatay’ın merkez Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına Suriye’ye ait olduğu değerlendirilen uçağın düşmesinin ardından, Altınözü ilçesi Enek mevkisinde uçağın pilotuna ait olduğu iddia edilen paraşüt bulundu.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Bu arada uçağın düştüğü bölgeye ilk ulaşan Yaylacık sakinleri yaşadıklarını anlattı. Mahalle sakinlerinden Süphan Polat enkazın bulunduğu bölgeye ilk gidenlerden olduğunu belirtip, “Arkadaşlarla beraber koştuk, yetiştik. Askerler gelmeden önce biz yetiştik, kokpitine kadar baktım, pilotlardan hiç iz yoktu, zaten biz yaralı var diye gittik, yaralı falan bulamadık, kokpiti bulduk, kokpit yanıyordu, birkaç tane mermi ve uçaksavar vardı, patlamamıştı biz de patlama olabilir diye uzaklaştık, derken asker ve sağlıkçılar geldi” dedi.

’PİLOTLARIN SİLAHLARINI BULDUK’

Mahalle sakinlerinden Kemal Doğu ise, “Uçak çamların içine düşmüş, orada silahlarını buldum, askerleri aradık, asker hiçbir şeye dokunmayın dedi, uçak o arada hala yanıyordu, asker geldi, AFAD görevlileri geldi, onlara teslim ettik, pilotları bulamadık” diye konuştu.

Son dakika haberi: Suriye rejimine ait MİG 21 tipi bir savaş uçağı Hatay yakınlarına düştü

Hatay Valiliği’nin resmi internet sitesinde yaptığı basın açıklamasında düşen uçağın enkaz fotografları da yayınlandı.

MUHALİFLERİN ATEŞ AÇTIĞI İDDİASI

Hatay’da düşen MİG 21 savaş uçağının Suriye’deki muhaliflerin yerden açtığı ateşle vurulduğu ileri sürüldü. İddiaya göre savaş uçağı Hatay’ın Altınözü İlçesi’nin yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Suriye’nin Maarrat Mirin kasabası kırsalında muhalifler tarafından vuruldu. Yere yakın mesafeden uçan uçağın, makinalı silahlarla açılan ateşle isabet aldığı iddia edildi.

ZIRHLI POLİS ARACI TAKLA ATTI

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerini taşıyan zırhı araç, Amanos Dağları’nda düşen Suriye uçağının enkazını ararken, takla attı. Araçta bulunan 8 polis, kazadan yara almadan kurtuldu.