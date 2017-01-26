Duvarın parasını da Meksika’dan istemiş

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, ABD Başkanı Donald Trump’ın iki ülke sınırına inşa edilmesini istediği duvarın parasını Meksika’nın ödemesinde ısrar etmesi üzerine önümüzdeki hafta yapmayı planladığı Washington gezisini iptal etti.

Donald Trump, Meksika Devlet Başkanı Nieto’ya hitaben, “Duvarın parasını ödemeyecekse gelmemesi daha iyi olur” demişti.

Trump, dün duvarın inşasına yönelik kararnameyi imzalaması sonrası, maliyeti “bir şekilde” Meksika’nın üstleneceğini söylemişti. Nieto ise bugün duvar için kesinlikle para ödemeyecekleri yönündeki sözlerini yinelemişti. Trump’ın Nieto’ya yanıtı ise “Duvarın parasını ödemeyecekse gelmemesi daha iyi olur” olmuştu.

İki liderin 31 Ocak’ta görüşmeleri bekleniyordu.

Meksikalılar siyasi konularda kendi içlerinde bölünmüş olsa da herkes ABD sınırına duvar yapılmaması gerektiği üzerine ülkede neredeyse tam bir fikir birliği var.

Sınırın Meksika tarafından bakıldığında bu duvar, sınırın iki tarafına yayılmış aileleri bölecek, insanların mevsimlik işçi olarak ABD’ye gitmesinin önüne geçecek bir duvar – üstelik mevsimlik işçiliğin ABD ekonomisine de katkısı olduğunu söylüyorlar.

Bazıları daha da ileri giderek duvarın ırkçı ve yabancı düşmanı bir politika olduğunu öne sürüyor.

Ne olursa olsun ülkenin başkanından fabrika işçilerine kadar herkes, Meksika’nın istemedikleri ve karşı çıktıkları bir duvarın parasını ödemeyeceği konusunda hemfikir – ne şimdi, ne de duvar tamamlandıktan sonra.

Fakat bu, herkesin ABD’ye göç konusunda bir değişim olmasına karşı çıktığı anlamına gelmiyor.

Ülkedeki pek çok kişi, yurttaşlarının Arizona çölü gibi tehlikeli bölgelerden ABD’ye geçmeye çalışırken aldıkları risklerin farkında.

Bu yüzden kuzeydeki komşularıyla aralarında bir duvar görmeyi değil, ABD’nin geçici çalışma vizeleri vermesini ve kapsamlı bir göç reformunu hayata geçirmesini görmek istiyorlar.

Nieto, Eylül ayında Mexico City’de Trump’la görüşmüş ve bu görüşme Meksika kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Meksika’da yapılan kamuoyu araştırmaları Nieto’ya verilen desteğin düştüğünü gösteriyor.

Maliyetinin 25 milyar dolara kadar çıkabileceği söylenen duvarın finansmanı için ise Amerikan Kongresi’nin onayı gerekiyor.