Efsane başkan İlhan Cavcav yaşamını yitirdi

Türk futboluna damgasını vuran isimlerden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav yaşamını yitirdi. 39 yıldır Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanlığı görevini yürüten İlhan Cavcav, 81 yaşındaydı.

Cavcav, yüksek tansiyona bağlı olarak geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı Ankara Güven Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu.

81 yaşındaki İlhan Cavcav , 39 yıldır Gençlerbirliği Kulübü’nde başkanlık yapıyor. İlhan Cavcav , dün sabah saatlerinde durumu ağırlaşınca Ankara’daki Güven Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

İlhan Cavcav, son olarak Gençlerbirliği ‘nin yeni transferine Bady’e hastanede imza attırmıştı. İlhan Cavcav son olarak da burada görüntülenmişti.