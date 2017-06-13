“Ege Üniversitesi’ni FETÖ’ye teslim etmeyeceğiz!”

Demokratik Üniversite Gözcüleri imzasıyla “Demokrat, ilerici ve aydınlık güçlere açık çağrı” başlıklı basın bülteni aynen şöyle:

“Ülkemizin köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan Ege Üniversitesi, 2017 Nisan’ında vekâleten rektör yapılan Prof. Dr. Beril Dedeoğlu tarafından, yıllardır hizmetinde olduğu FETÖ’ye teslim edilmek üzere.

Arkasında; AKP’nin bazı milletvekilleri ile İzmir’deki il yöneticileri, YÖK Başkanı, üniversitenin eski rektörlerinden Prof. Dr. Candeğer Yılmaz ile O’na sadakatle bağlı akademik ve idari personelin bulunduğu Dedeoğlu üç ay içinde, onlarca akademisyen ve idari çalışanı görevden aldı, sürdü ve emekli olmaya zorladı.

FETÖ’cü oldukları sabit akademisyen ve idari personeli soruşturan komisyonu lağvetti.

Şaibeli atamalarla Üniversitenin itibarını zedeledi ve kurumu maddi zarara uğrattı.

Onlarca öğrenciye disiplin cezaları yağdırdı.

Görevden aldığı akademisyenlere düzmece soruşturmalar açtırdı.

Akademi ile ilgili hiçbir somut adımı olmayan Dedeoğlu’nun, Ege Üniversitesi’ni FETÖ’ye teslim etmesine izin vermeyeceğiz.

Yetkisini kötüye kullanarak akademisyen ve idari personele kıyan bu faşist yönetim ve destekçilerine sessiz kalan STK’lar ve demokratik kitle örgütlerine sesleniyoruz.

Karanlığa geçit vermeyelim! Çağdaş, özgür ve özerk bir üniversite ve Türkiye, birlikte mücadele ile mümkün. Kitlelerden aldığınız gücünüzü kullanmanın; basın bültenleri, kamuoyu açıklamaları ve e-posta mesajları ile bu haykırışa destek olmanın tam zamanı.

Yarın çok geç olabilir.

Yaşasın bilim, özgür, özerk ve aydınlık üniversite!”