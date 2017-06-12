Ege Denizi Karaburun açıklarında saat 15.28’de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem İzmir’in yanı sıra İstanbul, Bursa, Yalova, Çanakkale, Edirne, Manisa gibi çok sayıda ilde şiddetli şekilde hissedildi. Deprem sonrası vatandaşlar panikle sokağa döküldü.

İlk depremin ardından AFAD verilerine göre saat 15.35’te 4.9, 15.47’de ise 4.5 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. AFAD verilerine göre ilk depremin ardından 20’den fazla artçı sarsıntı kaydedildi. İzmir Valisi, şu ana kadar kendilerine ulaşan bir can kaybı olmadığını duyurdu. Çalışmalar devam ediyor. AFAD da son durumla ilgili açıklama yaptı. Kaynak: Ege’de 6,2’lik korkutan deprem!

UYARI

Depremin ardından çok önemli artçı uyarısı geldi!

Jeofizik uzmanı Yrd.Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu depremin ardından yaptığı açıklamada depremin beklenen bir deprem olduğunu belirterek artçı depremlere karşı uyardı.

İTÜ Jeoloji Mühendisliği Prof. Dr. Namık Çağatay da depremin öncü deprem olmadığını belirtti.

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Şerif Barış da depremle ilgili “Artçıları bir yıl boyunca devam edebilir” dedi.Yrd.Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu açıklamasında depremin Ege Denizi’nde gerçekleştiğini Yunanistan’da bile hissedildiğini belirtti. Gündoğdu depremin ardından artçı depremlere karşı da uyararak “Depremin ardından yüzde yüz artçı depremler de gelecektir. Artçı depremlerin şiddeti 4’ü, 5’i de bulabilir. Bu son derece normal… herkes hazırlıklı olsun. Bölgede beklenen bir depremdi” ifadelerini kullandı.

Gündoğdu ayrıca depremin özelliği ile ilgili de “Düşey bir hareketi ifade ediyor. Ege’nin klasik depremlerindendir bu düşey hareket.” şeklinde konuştu.

PROF. DR. NAMIK ÇAĞATAY: ÖNCÜ DEPREM DEĞİLİTÜ

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Namık Çağatay da İzmir’de meydana gelen depremle ilgili “Deprem yüzeye yakın olduğu için çevrede şiddetli bir şekilde hissedildi. Ben de şuanda İzmir’deyim. Çeşme’de kuvvetli bir şekilde hissettik. Ege’de normal faylar, çöküntü alanları var. Bu faylar kırıldıkça orta büyüklükte depremler oluyor. Bu ‘ana şok’ dediğimiz depremin kendisi. Herhangi bir depremin öncüsü değil. Ardından gelenler de bu depremin sarsıntıları… Bütün Ege normal faylarla dolu durumda. Bazıları daha küçük ama genelde 6 büyüklüğünde depremler oluyor” ifadelerini kullandı.

“BU DEPREMİN ARTÇILARI BİR YIL BOYUNCA DEVAM EDEBİLİR”

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Şerif Barış “Ege bölgesinde kuzey-güney doğrultulu bir açılma sistemi var. Bunlar doğu-batı doğrultulu faylar oluşturuyor. Bu faylar kırıldıkça da bu şiddette deprem oluşturur. Büyük ve derin bir deprem olarak değerlendirilebilir. Zayıf ve güçsüz binaların hasar görmesi muhtemeldir. Artçıları bir yıl boyunca devam edebilir. Dolayısıyla hasarlı binalara gereki bakım ve onarım yapılmadan asla girilmemeli…” ifadelerini kullandı.