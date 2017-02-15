Eğitimde medreselere geri mi dönülüyor?

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Öğrenciye hem din ilimleri hem de fen ilimleri nin aynı anda verileceği duyurulan medresenin temeli Isparta’da atıldı…

Said Nursi’nin öğrencilerinden DP eski Isparta Milletvekili Tahsin Tola’nın adını taşıyan medresenin temeli atıldı. Isparta Kültür Eğitim Vakfı tarafından Zafer Mahallesi inşa edilecek olan Dr. Tahsin Dershanesi’nin açılış törenine katılan AKP Isparta Milletvekili Said Yüce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İman abidesi Dr. Tahsin Tola adına yapılan medresenin Isparta’da temelini attık” ifadeleriyle duyurdu.

ISPARTA’DA EĞİTİMDE MEDRESE DÖNEMİ BAŞLIYOR

Nur cemaatinin kurucusu olan Said Nursi’nin yazdığı risalelerin latin harfleriyle basılmasını sağlayan, 9. ve 10. dönem Demokrat Parti Isparta Milletvekili olan Dr. Tahsin Tola’nın adını taşıyan medresenin temeli törenle ve dualarla atıldı. “ Üniversite öğrencilerine fen ilimleri ve din ilimleri eğitimi aynı anda verilecek ” şeklinde duyurulan medrese, Isparta Kültür Eğitim Vakfı tarafından inşa ediliyor.

AKP’Lİ YÜCE, ‘MEDRESENİN TEMELİNİ ATTIK’ DİYE DUYURDU

‘Dr. Tahsin Tola Dershanesi’ adıyla hizmet vermesi beklenen yapının temel atma törenine katılan AKP Isparta Milletvekili Said Yüce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gelişmeyi, “TBMM’de 9. ve 10. dönem Demokrat Parti Milletvekilliği yapan iman abidesi Dr. Tahsin Tola adına yapılan medresenin Isparta’da temelini attık” ifadeleriyle duyurdu.

NUR RİSALELERİ İÇİN MENDERES TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLDİ

Isparta Senirket kökenli olan Tahsin Tola, 1956 yılında Said Nursi’nin risalelerinin Latin harfleriyle basılarak çoğaltılması nı talep ettiği dönemin Başbakanı Adnan Menderes tarafından bu iş için görevlendirilmişti.

ÇAĞDIŞI KALAN MEDRESELER 1924’TE KAPATILDI