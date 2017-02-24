El Bab’ın tüm mahallelerinde kontrol sağlandı

Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat itibarıyla Halep’e bağlı El Bab kasabasının tüm mahallelerinde kontrolün sağlandığını duyurdu. TSK açıklamasında, patlayıcı arama faaliyetleri sırasında 2 askerin hayatını kaybettiği de bildirildi.

El yapımı bir patlayıcının infilak etmesi sonucunda gerçekleştiği açıklanan olayda üç askerin de yaralandığını bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin medya kuruluşlarına gönderdiği açıklamada, kontrol altına alınan bölgelerde bulunan engel, mayın ve el yapımı patlayıcıların temizlenmesi faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

El Bab’ın ele geçirilmesi Türkiye’nin Suriyeli muhaliflerle birlikte 24 Ağustos’ta başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı’nın hedeflerinden biriydi.

El Bab: 6 Kasım’dan 24 Şubat’a

6-14 Kasım tarihleri arasında El Bab’ın 2 km çevresindeki 36 köy Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünden alınırken, operasyon, kent merkezine yaklaştıkça yavaşladı. TSK, El Bab’da kalan sivillere havadan bildiriler atarak güvenli bölgelere taşınmaları çağrısı yaptı.

El Bab – Halep arasındaki kritik otoyolun kontrolünün ele geçirildiği 21 Aralık’ın hemen ertesinde en büyük can kaybı yaşandı. IŞİD’in, askeri olarak stratejik konumda bulunan Hastane Tepesi’ne yönelik düzenlendiği intihar saldırılarında 16 Türk askeri hayatını kaybetti.

21 Şubat’ta Savunma Bakanı Fikri Işık, kasabanın kontrol altına alınmak üzere olduğunu söylese de yerel gruplardan bilgi toplayan Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, El Bab’ın yüzde 90’ının hâlâ IŞİD’in elinde olduğunu duyurdu.

Aynı gün Suriye Ordusu da güneydeki stratejik Rasim Hürmül İmam kasabasını ele geçirdi. Fırat Kalkanı Harekatı’na katılan TSK destekli muhalifler ise şehrin içine yeni bir saldırı başlattı.

23 Şubat günü de Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan muhalif komutanlardan biri “El Bab özgürleştirildi. Mayınları temizliyoruz” açıklaması yapmıştı.

El Bab’da IŞİD saldırısı: 41 sivil öldü

24 Şubat sabah saatlerinde de El Bab yakınlarındaki bir köyde IŞİD’in bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda çoğu sivil, en az 41 kişi hayatını kaybetmişti.

Reuters haber ajansı, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, saldırıda 35’i sivil en az 41 kişinin hayatını kaybettiği bildirdi. Hayatını kaybeden diğer kişilerin ise Özgür Suriye Ordusu’na bağlı Suriyeli muhalifler olduğu aktarıldı.

Suriyeli muhalif gruplara yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise ölü sayısının 42 olduğunu, ancak bu sayının daha da artabileceğini, durumları ağır çok sayıda yaralının bulunduğunu aktardı.

Reuters, saldırının Özgür Suriye Ordusu’na bağlı silahlı muhalifler tarafından kontrol edilen ve El Bab’ın kuzeybatısında bulunan Susiyan köyünde gerçekleştiğini de duyurdu.

El Bab’ın IŞİD’in elinden alınması kaçınılmazdı. Ancak El Bab’ın alınması aynı Musul’da elde edilen kazanımlar gibi IŞİD için büyük bir darbe.

Örgütün şu anki amacı, stratejik kazanım elde etmek değil, olabilecek en büyük kaybı yaşatmak için intihar saldırıları düzenlemek haline geldi.

El Bab yakınlarındaki saldırıda onlarca sivil hayatını kaybetti.

IŞİD’in verdiği mesaj açık. Askeri anlamda yenilgiye uğrasa da bölgedeki istikrarsızlığın devamı için elinden geleni yapmaya devam edecekler.

Doğan Haber Ajansı Susiyan Köyü’ndeki saldırıda yaralananların Kilis Devlet Hastanesi’ne getirildiğini ve tedaviye alındığını belirtti.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık perşembe günü yaptığı açıklamada, El Bab’ın tamamına yakınının kontrol altında olduğunu ifade etmiş ve “İlçe merkezine de girildi. Şu anda büyük oranda arama tarama faaliyetleri yürütülüyor” demişti.

Doğan Haber Ajansı, 24 Ağustos’ta başlayan ve 185 gündür devam eden Fırat Kalkanı Harekatı’nda toplam 71 Türk askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.