El Bab’ta mayın temizliği

Özgür Suriye Ordusu, El Bab’ın merkezini ele geçirmesinin ardından, DAEŞ’in ilçeye yerleştirdiği mayın ve bomba düzeneklerini temizlemeye devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye’nin kuzeyindeki El Bab’ın merkezini ele geçirmesinin ardından, terör örgütü DAEŞ’in ilçeye yerleştirdiği mayın ve bomba düzeneklerini temizlemeye devam ediyor.

Koalisyon güçleriyle koordineli başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı’nda, Bab bölgesinin kontrol altına alınmasıyla ÖSO birlikleri ilçede kontrollü bir şekilde dolaşıyor. Bazı ÖSO mensupları, cep telefonuyla ilçede fotoğraf çektiriyor. Bu arada ilçede hayvanlara zarar gelmemesi için çalışma yapan ÖSO birlikleri, kedi ve kuşlara yem vermeyi de ihmal etmiyor.

Terör örgütü DAEŞ’in zulmünden kaçan Suriyeliler, ilçeye tekrar gelmek için mayınların temizlenmesini beklerken, bazı aileler ilçedeki evlerine girmeye çalışırken evlere yerleştirilen mayınlar bir bir patlıyor, patlama sonucu ölen ve yaralananlar oluyor. ÖSO, evleri kontrol edilmeyen sivilleri evlerine girmemeleri konusunda uyardı.

Özgür Suriye Ordusu’nun saha komutalarından Hasan el-Hatib, yaptığı açıklamada, ilçenin terör örgütü DAEŞ’ten kurtarıldığını kaydetti. DAEŞ’in döşediği mayınları temizleme faaliyetleri yürüttüklerini ifade eden Hatib, “Bu temizlik 3-4 gün içinde bitecektir. Örgütün evlere, sokaklara ve caddelere yerleştirdiği mayın ve patlayıcıları bomba imha uzmanlarımız dedektörlerle bularak etkisiz hale getiriyor.” dedi.

ÖSO’nun bomba imha uzmanlarının, Bab ilçesinde bomba ve patlayıcıları kontrolü bir şekilde imha ettiğini söyleyen Hatib, şöyle konuştu: ”DAEŞ’in yerleştirdiği çok sayıda patlayıcıyı imkanlar dahilinde imha ettik. Kalanları temizlemek için ise biraz zamana ihtiyacımız var. Uzmanlarımız her gün ilçede DAEŞ’in döşediği mayınları temizliyor. DAEŞ, kentin büyük bir bölümünü mayınlamış.”

Bab’da DAEŞ’in kazdığı tünellerin büyük bir bölümünde patlayıcıların olduğuna işaret eden Hatib, kentin tamamını muhaliflerin ele geçirdiğini fakat patlayıcılardan dolayı güvenli olmadığını, halkın güven içinde evlerine dönmesi için ilçede mayın ve patlayıcıları temizleme çalışmaları yürüttüklerini kaydetti. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında toplam 230 meskun mahal ve bin 925 kilometrekare alanda kontrol sağlandı.