Emekliler dikkat!

SGK, 6 bankayla promosyonda anlaştı. Emeklilerin dikkat etmesi gereken 10 madde varEmekliler yıllardır bekledikleri promosyona önümüzdeki aydan itibaren kavuşuyor. Promosyon için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 6 banka ile anlaştı. Ziraat, Garanti, İş Bankası, Akbank, Finansbank ve ING kendisinden promosyon alacak emeklilere ödeme yapacağını duyurdu. Emekliler bankalar arasından seçimini yapacak. Seçim yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar var…

İşte emeklilerin promosyonda dikkat etmesi gereken 10 husus:

BANKANIZI DİKKATLİ SEÇİN:

Emekliler promosyon veren bankalardan birisini seçecek.

SÖZLEŞME YAPILACAK:

Emekli seçtiği banka ile sözleşme yapacak. İmzalanan belgeler tek tek okunmalı.

FATURA TALİMATI:

Seçilen bankaya en az iki fatura için otomatik ödeme talimatı verilmesi gerekiyor. Fatura ödeme gününde hesapta para bulundurulmasına dikkat edilmeli.

ANLAŞMA 3 YILLIK OLACAK:

Banka ile yapılan sözleşme 3 yıl için geçerli olacak. Böylece 3 yıl aynı bankadan maaş çekilecek.

PARA PEŞİN ÖDENECEK:

Promosyon parası tek seferde ve peşin olarak ödenecek.

EN AZ MİKTARLAR BELLİ:

Bankalar, maaşı bin liranın altında olan emeklilere 300 lira; bin -2 bin lira arasında olanlara 375 lira; 2 bin liranın üzerinde olanlara 450 lira ödeyecek.

HESABINIZ VARSA DİKKAT:

Maaş alınan banka promosyon protokolü imzaladıysa para otomatik ödenmeyecek. Bankayla yine sözleşme yapmak gerekecek.

MART’TA HESABA YATACAK:

Promosyon ödemeleri Mart ayından itibaren başlayıp Nisan ve Mayıs’ta da devam edecek.

KARŞILAŞTIRMA YAPIN:

Anlaşma sağlanan bankaların sayısı artacağı için emekliler acele etmeyip Mart ayına kadar bekleyebilirler. Emekliler, bankaların şartlarını kıyaslayıp kendisi için en avantajlı bankayı seçmeli.

KREDİLİ ÜRÜN KULLANIMI:

Banka kredili bir ürün kullanılmasını isteyecek. Bu ya kredi kartı ya da kredili mevduat hesabı olacak. Emekli, kredi kartını da kredili mevduat hesabını da aktif kullanmak zorunda değil. Paraya dokunmayıp faiz ödemeyin.

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