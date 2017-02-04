‘Emekliye promosyon balonu patladı’

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş: Emeklilere promosyon vaadi işkenceye dönüştü…

Emeklilerin promosyon alabilmeleri için bankaların öne sürdüğü bazı şartları kabul etmeleri gerekiyor. Şartların ağırlığı ise emeklileri isyan ettirdi. Şartlardan birini yerine getiremeyen emekli ise promosyon alamayacak.

‘EMEKLİYİ REHİN ALMA’

Bankalarla varılan anlaşmaya göre emekliler promosyonlarını tek seferde alamayacak.

Paranın alınması için her emeklinin 3 ay içinde bir kamu bankasıyla tek tek sözleşme imzalaması gerekiyor. Üstelik bu şart; maaşını herhangi bir kamu bankasından alan emekliyi de kapsıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “AKP hükümeti emekli promosyon ödemelerini tam bir işkenceye ve şantaja dönüştürdü. Bu uygulamalayla emekli vatandaşlarımız bankalar tarafından adeta rehin alınacak” dedi.

Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bankayla anlaşma imzalayan emekli, maaşını 3 yıl süreyle ilgili bankadan almayı taahhüt edecek. Üç yıl dolmadan herhangi bir nedenle, maaşını başka bir bankaya taşımaya kalkarsa SGK emeklinin almış olduğu promosyon miktarını maaşından kesecek. Emeklinin o güne kadar aldığı miktarı, bankaya geri verecek.

Daha açık bir ifadeyle emekli, promosyon almanın karşılığında SGK’ya maaşını bloke etme yetkisi verecek.

Sorun bununla da bitmiyor. Promosyon ödemesi almak isteyen emekliler ayrıca, her ay ödediği iki sabit fatura (elektrik, su vb) için promosyon aldığı bankaya otomatik ödeme talimatı verecek. Emekli vatandaşımızın hesabında sürekli para bulundurması gerecek.

Diyelim ki; emekli yurttaşımız paranın tümünü çekti. Bu kez de banka otomatik ödeme talimatıyla faturaları tahsil edecek ve faiz işletecek. Bunun içinde banka emeklilere zorunlu olarak kredi kartı veredek ya da kredili mevduat hesabı açtıraracak.”

‘PROMOSYON VAADİ PALAVRAYA DÖNÜŞTÜ’

Hükümetin 1 Kasım 2015 seçimlerinden beri emeklilere çile çektirdiğini söyleyen CHP’li Yarkadaş sözlerini şöyle noktaladı:

“1 Kasım 2015 seçimlerinden önce Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, CHP iktidarında emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’nda birer maaş ikramiye dağıtılacağı sözü verdi. AKP hükümeti hemen harekete geçerek, 2007/21 sayılı Başbakanlık genelgesiyle kamuda çalışanların maaşları karşılığında aldığı banka promosyonunun, emeklilere de aylıkları karşılığında verilmesi kararını aldı.

Fakat aradan 1 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen bu konuda bir adım atılmadı.

Hükümeti emekli vatandaşlarımıza verilen sözün tutulması için defalarca uyardık. Öyle ki Bakanlar arasında bile tutarsızlıklar oldu. Önceki Bakanın verdiği sözü, göreve gelen Bakan inkar etti. Böyle bir söz vermedik dedi. Verilen sözleri belgeleriyle ortaya koyduk.”

“HÜKÜMETİN BALONU PATLADI’

Promosyon sözü buzdolabına konulmuşken Anayasa değişikliği teklifinin TBMM’den referandum aralığında geçmesiyle birlikte AKP harekete geçti. 11 milyona yakın emekli vatandaşımıza tam da muhtemel referandum tarihi öncesinde promosyonların yatırılacağı Bakan tarafından açıklandı.

İktidar medyası ise bu haberleri adeta petrol-altın bulunmuş şeklinde açıkladı. Promosyon şartları netleşince, bunun bir balondan ibaret olduğu ortaya çıktı. Bu şartlar emeklilere işkencedir. Hükümet referanduma yönelik bu siyasi yatırımını da yüzüne gözüne bulaştırmıştır.

Ortaya konulan şartlar adeta emeklileri bankaların rehin almasına olanak veriyor. Oldu olacak bari ipotek isteseydiler.”