Emniyet’te deprem! 22 ilin emniyet müdürü değişti

İçişleri Bakanlığı’nın bugünkü Resmi Gazetesi’nde; Jandarma Genel Komutanlığı, Mülki İdare Amirleri ve Emniyet Müdürleri Atama kararları yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan “Emniyet Müdürleri Kararnamesi” ile 3 Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ile 22 İl Emniyet Müdürü’nün yerleri değişti.

10 İL EMNİYET MÜDÜRÜ İLK DEFA GÖREVE ATANDI

Resmi Gazete’de yayımlanan “Emniyet Müdürleri Kararnamesi” ile 3 Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ile 22 İl Emniyet Müdürü’nün yerleri değişti. 10 İl Emniyet Müdürü, Polis Başmüfettişi olarak merkeze alınırken, 4 İl Emniyet Müdürü de merkez teşkilatındaki birimlerde görevlendirildi ve 8 İl Emniyet Müdürü’nün yerleri değiştirildi.

10 İl Emniyet Müdürü ilk defa göreve atanırken, 4 İl Emniyet Müdürü merkezdeki birim amirlerinden atandı.

Açıklamada “Yine aynı tarihli İçişleri Bakanı onayı ile 3 Polis Okulu Müdürü ile merkezdeki 7 Birim Amirinde değişiklik yapılmıştır” ifadesi kullanıldı.

Atama kararlarına göre, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Orgeneralliğe terfi ettirilerek Jandarma Genel Komutanlığı’na, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Salih Karataş ise Korgeneralliğe terfi ettirilerek Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı’na atandı.

300 MÜLKİ İDARE AMİRİ YER DEĞİŞTİRDİ

Mülki İdare Amirleri Yaz Kararnamesi ile 300 Mülki İdare Amiri’nin görev yerlerinde değişiklik yapıldı. Kararname kapsamında; 45 Vali Yardımcısı Kaymakamlığa atanırken, büyük illere de birer kadın Vali Yardımcı ataması gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada “Önem arz eden ilçelere ataması gerçekleştirilen Mülki İdare Amirleri mesleğinde temayüz etmiş, tecrübeli meslek mensupları arasından atanmıştır” denildi. Ümit KOZAN / ANKARA (DHA)