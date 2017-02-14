ENDONEZYA… Cakarta Vali seçimine günler kala gerginlik ve güvenlik önlemleri had safhada!

15 Şubat günü yapılacak Cakarta Vali Seçimi öncesinde protestocular yine ayaklandı! 11 Şubat Cumartesi günü yağan şiddetli yağmura karşın İstiklal Cami’sinde toplu namaz ve dua için toplanan göstericiler, adaylardan hala Vali olan Basuki Tjahaja Purnama “Ahok’un adaylığına karşı yürüdü.

Cakarta’ya Hristiyan Ahok değil müslüman bir vali istediklerini bir kez daha haykırdılar.

Müslüman Forumu FUI tarafından organize edilen “112 Rally “adlı gösteride toplanan binlerce müslüman İstiklal Cami’sinde namaz kıldı. Camide olayı görüntülemeye çalışan, görevini yapmakta olan bazı gazete ve TV kanalı çalışanlarına karşı saldırı yapıldığı olay yerindeki gazeteciler tarafından bildirildi.. Polisin müdahalesiye olay kontrol altına alındı.

Gösteri yerine yakın Gambir tren istasyonu civarında da iki arabanın ateşe verildiği ve etrafa molotof kokteylerinin atıldığı bildirildi.

Aynı gün Milli Anıt Park Monas’da yapılan bir törene katılan Emniyet Müdürü Gen.M. Iriawan seçimle ilgili endişelerini getirdi. “ Her kim Cakarta’yı zora sokacak bir harekette bulunursa karşısında beni bulur” diyerek halkı ve göstericileri uyardı. “Cakarta’nın Endonezya için bir barometre olduğunu , Hükümetin ve şehir sakinlerinin güvenli, pürüzsüz ve barışcıl bir seçim istediğini” sözlerine ekledi. Cakarta’da yerel yönetim, asker ve polis teşkilatları arasındaki sinerjinin Endonezya çapında tüm askeri ve polis birimleri için rol-model olduğunu, bu ortak çabanın tüm olası aksaklıkları erken tesbit etme ve önlemede avantaj olduğunu söyledi.

Otuz binden fazla polis ve askerin seçim günü ve öncesinde güvenliği sağlamak için görevlendirildiği bildirildi. Polislerin sandık alanlarına girmelerinin önlenmemesi gerektiğini, hiçbir polisin silah taşımayacağını, yalnızca görevlerini yapacağını ifade etti.

Bu arada seçim kampanyası nedeniyle zorunlu olarak izne ayrılmış olan Jakarta Valisi Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama kampanyada seçim yasağına girilmesi üzerine 11 Şubat Cumartesi günü tekrar görevine döndü. Kendisi hakkında Kutsal Kitap Kur’an’a hakaret ettiği gerekçesiyle açılan dava henüz sonuçlanmadı. Yapılan anketlere göre seçim yarışında Ahok önde gidiyor.

Ahok görevdeki Demokratik Mücadele Partisi PDI-P tarafından desteklenmekte.

Seçimdeki diğer adaylar : Agus Yudhoyono. Eski Başkan Susilo Bambang Yudhoyono’nun en büyük oğlu. Aday olmak için Askeriyedeki görevinden ayrıldı, 38 yaşında, kampanya boyunca Cakarta’da yaşayan fakir ve az gelirli ailelerin yaşan standardını yükselteceğine söz verdi. Cumartesi gunku toplu namazda kendisi de hazır bulundu!

Anies Baswedan, 47 yaşında, Jokowi Hükümeti’nde Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Kampanya boyunca halk eğitiminin yaygınlaştırılması ve Cakarta’daki artan hayat pahalılığı ile mücadele konusuna yoğunlaştı.

Ahok’un tekrar Vali seçilmesi ve yargılandığı dava sonucunda dine hakaretten suçlu bulunmasi durumunda temyiz davası sonuçlanana değin görevini sürdürmeye yasal hakkı bulunmakta.

Seçim için 7.1 milyon kişinin oy kullanması bekleniyor.

15 Şubat da yapılacak seçim Cakarta’nın dışında 101 bölge, şehir ve kasabada belediye başkanı ve vali ve bölge valisi seçimini kapsıyor.

____________

Gülseren Tozkoparan Jordan

Cakarta/Endonezya

13 Şubat 2017