ENDONEZYA… Kanser hastası bir kadın ne hisseder!

Bazı günleri kutlamanın tek yararının en azından bir günlüğüne de olsa o konunun gündeme gelmesi olduğuna inanıyorum. O gün bir farkındalık yaratıldıysa ne ala sonrası geçmiş olsun!

Emekçi Kadınlar Gününü kutladığımız bugünlerde gözlemime göre yalnızca kadınlar birbirine mesaj atıp durdu, kuru kuru kutlama yaptı. “Bugun senin günün karıcığım hadi rahat et, gezelim-tozalım.Ya da uzat ayaklarını otur, kitabını oku, sinemaya git, yemek yapma “ diyen bir koca ya da partner oldu mu merak ediyorum doğrusu!

Diğer taraftan şiddet haberlerinin gelmediği bir gün olsa asıl o gün Kadınlar Günü olarak kutlamaya değer diye düşünmeden de edemiyorum. Kadınların bulunduğu mevcut şartlar altında “ Bayram gelmiş neyime, kan damlar yüreğime” dizeleri vuruyor usuma!

Bir günlük anma kapsamında Cakarta’da geçen Cumartesi büyük bir yürüyüş yapıldı, yine kadınlar kadın haklarını savundu, ŞİDDETE HAYIR dedi. Çok isterdim onlarla olmayı ancak seyahatte olmam nedeniyle katılamadım, yüreğim oradaydı ve tüm kadınlarla.

Faruk Bey köşesinde Londra’da kanserli hastalara yapılacak geceden bahsetmiş. Onu okuduktan sonra tesadüf çok eski bir çocukluk arkadaşımının paylaşımını gördüm. Yıllardır görüşmedik ama sosyal medya buluşturdu bizi. Kendisi bir süredir kanser hastası. Yakın çevremde başka kanser hastaları da var ne çektiklerini çok yakından biliyorum. Herşeye rağmen ateş düştüğü yakar. Arkadasım o ateşin yakmasını dile getirmiş ve paylaşıyor. Acılar da paylaştıkça azalmaz mı zaten, azıcık da olsa!

Dökmeli insan içini bazı bazı…

Kadınlar gününü kutlarken etrafımızda tanıdık tanımadık başka kadınların neler yaşadıklarına da bir kulak kabartmak açısından Sevil Bircan’ın paylaşımını çok değerli buluyorum.

Onun yazdıklarından daha iyi ifade edilemezdi bir kadın kanser hastasının yaşadıkları… O sebeple sözü burada bu kez Sevgili Sevil’e bıraktım. Okuyalım..

“2008 yılından bu yana pes etmeden verilen bir yaşam mücadelesi.

Neden ben demeden bir kabulleniş.

Sürekli yorulmadım ayaktayım diyerek hayata tutunmak. Sabır sabır.

Birgün yorulacağım biliyorum.

Aslında yoruldum…

Hiçbirşey dışardan göründüğü gibi kolay geçmiyor.

Yarın yine kemoterapi günü.

3 gün önceden stresi başlıyor.

Seni senden başkası anlıyamıyor.

Avutuyorsun kendi kendini. Geçecek diyorsun.

Hastanede önce kan tahlili yapılır.

Damarlar hassaslaşmış yıllardır.

Alışıyorsun sıradanlaşmıştır.

Kemoterapi servisine geçersin

Birtek sen değilsin tabiki

Senin gibi bir sürü kahraman vardır.

Onları görünce acını unutursun güçlenirsin

Hemşire gelir

yalandan gülücükler saçarsın etrafa

Artık herkes tanıyor

yıllardır hastanenin müdavimlerinden

olmuşundur.

Birazdan

Kemo ilacın gelir

Her geçen gün ilacın azalıcagını düşünürken

Gittikçe çogalır ilaçların

Zenginleşirsin…

Damarından buz gibi gidecek

Damar bulunursa tıkanmayan damarın kaldıysa

Şanslısındır.

Üşüme gelir hafiften ürperirsin

Ağzından başlar degişiklik

Yağlı birşey yemişin gibi kokar birden herşey

Burun diregin sızlar

Kulakların uğuldar çınlar

Kolun sızlar çaktırmazsın oradakilere

Omzuna gelir sızı

Beynin uyuşmaya başlar yavaş yavaş

Gözlerine bir bulut çöker

ağırlaşır göz kapakların…

Artık sen sen degilsindir.

Başka alemlere dalarsın

Çocukluğun Gençliğin Sevdiklerin

Film şeridi gibi geçer hepsi…

Yan koltuktan geçmiş olsun der birisi

Sağol. Sanada dersin.

Yüz vermek istemezsin

Seninki yeni mi der.

Eski…diyemezsin

Gözünü korkutmak istemezsin

Meraklı. Yeni ya…

Düşünürsün..

Acaba umut olurmuyum ona.

Bi ışık olurmuyum diye.

Olursun da…

Ani bir manevrayla kendine gelirsin

Anlatırsın..

Yaşadıklarını

Bitmeyen tedavine.

Bitecek

Geçecek dersin.

Çok dikkatli dinler senii

Anlattıkça sana. Hayran olur.

Hastalıkla Savaşını

kendinle çevrenle insanogluyla

Mücadeleni dinler….dinlerr sorar…sorarr..

Ne güçlüymüşsün der.

Hiç yorulmadınmı der.

Canın yanmıyomu der..

Aslaa

Vazgeçmedim dersin.

Ümidimi hiç kaybetmedim dersin

Hep inandım

Hep direndim dersin.

Hepsi geçecek dersin.

Güzel günler bizi bekliyor dersin.

Hikaye biter

İlaç biter

Canı yanan sen değilmiş gibi biter

Umut oldun birine daha

Hayata nasıl tutunacak

Yol gösterdin…

Kemoterapi bedenini ruhunu yorsada

Sen yorulmazsın

Eve gidip bir an evvel uyumak istersin

Acını unutmak için

Arayıp sorana elhamdülillah

Iyiyim dersin

Akşama evdekilere ne pişirecegim eyvaahh

Geç kaldım eve…

Sevil Türk Bircan

Konya/ Mart 2017