Erdal Tosun’un ölümüne neden olan kazada yeni gelişme

İstanbul Sarıyer’de ünlü tiyatrocu Erdal Tosun’un aracının üzerine düşerek ölümüne sebep olan şüpheli sürücü Nihat Şaki’nin asli kusurlu olduğu belirlendi.

İstanbul Sarıyer’de 29 Kasım günü Sabah saatlerinde Büyükdere Caddesi’nde kontrolden çıkan Nihat Şaki idaresindeki Otomobil tiyatrocu Erdal Tosun’un arabasının üzerine düştü. Tosun olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya sebep olan sürücü Nihat Şaki ise kazada hafif yaralandı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan Şaki, 17 Ocak’ta kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle tahliye edildi. Dosyanın, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderilerek sanığın kusuru konusunda rapor istenmesine karar verildi.

REFÜJÜ FARK ETMEDİ

Hazırlanan raporda Şaki’nin hızını yol ve hava şartlarına göre ayarlamadığı, görüş mesafesine uygun şekilde seyrini sürdürmesi gerekirken yola dikkat etmeyerek, görüş alanını yeterince kontrol altında tutmadığı kaydedildi.

Bir aracı sollayan Şaki’nin refüjü fark etmeyip çarptığı ve karşı şeride doğru havalanarak Tosun’un aracına çarptığı kaydedildi. Erdal Tosun’un kusursuz olduğu, yolda da herhangi bir sorun bulunmadığı da belirtildi. Sabah