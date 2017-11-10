Erdoğan: Atatürk’e ‘Atatürk’ dedik diye bir sürü senaryo yazılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen Atatürk’ü anma töreninde konuştu Erdoğan, “Birileri çıkmış biz Atatürk’e Atatürk dedik diye bir sürü senaryo yazıyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ise bizim bunu dememizden daha doğal ne olabilir. CHP gibi bir partinin Atatürk’ü milletimizden kaçırmasına rıza göstermeyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Atatürk’ü anma töreninde konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Ülkemizde eskiden beri hep bir Atatürk ve Atatürkçülük tartışması yaşanmaktadır. Özellikle tek parti CHP’si döneminde tarihimizin bu önemli kurucu liderinin ismi öylesine istismar edilmiştir ki milletimizin gönlündeki Atatürk ile sonradan kavramsallaştırılan Atatürkçülük arasında çok büyük bir fark ortaya çıkmıştır. Milletimizin Gazi’ye hürmeti sonsuzdur. Milletimizin Mustafa’ya saygısında en küçük bir tereddüt yoktur. Milletimizin Kemal’le de en küçük bir sorunu bulunmuyordur. Milletimizin soyadı olarak kendisine verdiği Atatürk konusunda da hiçbir sıkıntısı olmadığını gayet iyi biliyoruz. Peki buna rağmen ne için böyle bir tartışma hep süregelmiştir. Bunun cevabı, darbecilerin, cuntacıların, vesayet odaklarının, ülkenin tarihine, milletin değerlerine düşmanlık eden kesimlerin kendilerini ‘Atatürkçülük’ kılıfı altında gizlemeye çalışmış olmasıdır.

“CHP’NİN ATATÜRK’LE İLİŞKİSİ 10 KASIM 1938’DE BİTMİŞTİR”

Bugün hala Atatürk’ün mirasçısı olduğu iddasındaki CHP’nin Atatürk’le zaten çok daha önceden zayıflamaya başlamış ilişkisi, 10 Kasım 1938’de tamamen kesilmiştir. Atatürk’ün Türk Lirası üzerinde resmi vardı. O resim paranın üzerinden kaldırılıp İnönü’nün resmi konmuştur. Bunu yapan kim CHP zihniyetinin ta kendisidir. Kurtuluş Savaşımız başladığında ülkenin dört bir yanında kurulan Müdafaa-i Hukuk cemiyetinin yarıya yakınının başında müftüler veya imamlar bulunuyordu.

“ATATÜRK’Ü CHP’NİN ZİHİNSEL FETİŞİZMİNE KURBAN ETMEYİZ’

Herkes gibi Atatürk de eleştirilebilir. Ancak eleştirmek başkadır, hakkı teslim etmek başkadır. Bizim saygı sınırları içindeki eleştirilere diyecek sözümüz yoktur. Bununla birlikte Atatürk’ün ailesini hedef alacak şekildeki ifadeleri doğru bulmadığımızı belirtmek istiyorum. Birileri çıkmış biz Atatürk’e Atatürk dedik diye bir sürü senaryo yazıyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ise bizim bunu dememizden daha doğal ne olabilir. CHP gibi bir partinin Atatürk’ü milletimizden kaçırmasına rıza göstermeyeceğiz. Atatürk’ü bunların o zihinsel fetişizmine kurban edilmesine rıza göstermeyeceğiz.

“MİSAK-I MİLLİ’YE SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ”

Artık geriye doğru gidecek tek bir santim yerimiz yoktur. Bölgemizdeki kanlı senaryolar tekrarlanarak tekrar tedavüle sokulmuştur. Kurtuluş Savaşı verirken ilan ettiğimiz Misak-ı Milli’ye sahip çıkamadık. Biz Misak-ı Milli’ye yeniden sahip çıkmalıyız diyoruz. Bugünkü Türkiye dünün Türkiye’si değildir. Akrabalarımızın hukukuna sahip çıkmalıyız. Fırat Kaklakın ve İdlib’de yapılan budur. Lozan kazanımları yanında kayıpları da olan bir anlaşmadır. Suriye ve Irak’ta kurulan tezgahların amacına ulaşmasını engellemek için elimizden geleni yaptık, yapıyoruz.

Son dönemde üzerimize öyle bir yüklendiler ki ellerindeki malzemeyi de büyük ölçüde tükettiler. Şimdi önümüzde bir imtihan daha var o da 2019 seçimlerini kazasız belasız geçirmektir. 80 milyon biz tek milletiz. Kimse operasyona yeltenmesin yeltenirse bedelini ağır öder. Tendürek dağlarında Gabar’da gerekirse Kandil’de Sincar’da hepsi karda kışta şu anda bütün operasyonları yönetiyorlar. Mağaralarına kadar, inlerine kadar girecek bunları bitirinceye kadar yola devam edeceğiz.

“ATATÜRK’Ü ANLAMAYA DA ÇALIŞMALIYIZ”

Cumhuriyetimizin tüm önemli tarihleri gibi 10 Kasım’ları da artık bu anlayışla değerlendirmeli, Atatürk’ü sadece anmakla kalmamalı, anlamaya da çalışmalıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle yadediyorum. Tüm şehit ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”