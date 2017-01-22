Erdoğan ‘Bomba’yı kanıt yaptı

Dilekçede, Şık’ın Fethullah Gülen ve ona yakın kamu görevlilerini yazdığı için tutuklandığı anımsatıldı. Gazetemiz muhabiri Ahmet Şık, FETÖ/ PDY ve PKK propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

Tutuklanmasının ardından savcılıklarca FETÖ/PDY hakkında hazırlanan iddianamelerin birçoğunda örgüt yapılanması anlatılırken gazeteci Ahmet Şık’ın 2011’de Gülen cemaatine yönelik yazdığı ve matbaadayken yok edilen “İmamın Ordusu” kitabına atıf yapıldığı ortaya çıkmıştı. Bunların arasına o dönem Başbakan olan Erdoğan’ın 2014 yılında eski emniyet amiri Ali Fuat Yılmazer, Emre Uslu, Önder Aytaç, Today’s Zaman Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş ile Zaman gazetesi yazarı Mehmet Kamış hakkında yaptığı suç duyurusu da eklendi.

Yılmazer, Mart 2014’te Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un, Erdoğan’ın talimatı ile tutuklandığını söylemişti. Bunun üzerine Erdoğan’ın avukatları da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. “Erdoğan’ın, Başbuğ’un değil tutuklanmasını istemesi, tutuklanmasından bile sonradan haberdar olduğu” belirtilen suç duyurusu dilekçesinde, Ahmet Şık ve Nedim Şener’in tutuklanmasının da aynen buna benzediği aktarıldı.

Dilekçede, şu ifadelere yer verilmişti: “Şüpheli ve örgütlü olarak beraber hareket ettikleri bir kısım kamu görevlileri ile basın yayın organlarındaki yandaşlarınca henüz yayımlanmamış, bağlı oldukları hoca ve kamu görevlileri hakkındaki bir kitabın daha matbaadayken basılıp yok edilmesi ve yazarının tutuklanmasına sebep olacak bir süreç işletmiştir. Buna gerekçe olarak da olayla hiç ilgisi olmayan ve kanunlarımızdaki tek istisna hüküm olan Basın Kanunu’nun 25/1. maddesi gerekçe yapılmıştır. Müvekkil Sayın Başbakan, şüpheli ile beraber hareket eden kamu görevlilerinin artık kamu görevi ile bağdaşmayan davranışlara girdikleri ve baş amaçlarının olduğuna dair kendisine arz edilen bilgiler sonucu bir kanaate vararak, şüpheli ile bir kısım kamu görevlilerinin görevinden alınması talimatını vermiştir.

Öyle kitaplar vardır ki

Erdoğan, Haziran 2011’de gazeteciler Şık ve Şener’in tutukluluklarını değerlendirirken “Öyle kitaplar vardır ki, bombadan daha tehlikelidir” demişti. Yılmazer de önceki gün Dink davasında yaptığı savunmada, Oda TV soruşturmasına Erdoğan’ın talimatıyla başladıklarını öne sürmüş, “Ahmet Şık ve Nedim Şener ilk başlarda yoktu bu soruşturmada. Çalışma yaptık, adli mercilere ulaştırdık. Ele geçen belgelerin incelenmesi üzerine Ahmet Şık ve Nedim Şener gözaltına alındılar” demişti. Canan Coşkun – Cumhuriyet