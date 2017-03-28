Erdoğan ‘istifa ederim’ine yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “ispatlarsan istifa ederim” diye seslendiği Kemal Kılıçdaroğlu, “Meclis’in feshi yok diyorlar ya, var. Bugünkü anayasada bile var. 45 günde hükümet kurulmazsa cumhurbaşkanı Meclis’i feshedebilir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘ispatla istifa ederim’ dediği ‘Meclis’i fesih yetkisi’yle ilgili konuştu.

Gebze’deki ‘hayır’ toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, “Meclis’in feshi yok diyorlar ya, var. Bugünkü anayasada bile var. 45 günde hükümet kurulmazsa cumhurbaşkanı Meclis’i feshedebilir. Değişiklikle ne zaman arzu ederse Meclis’i feshediyor. Yeni sistemde şu. Yeni hükümet kurulacak, Meclis’ten asla güven oyu istemeyecek. Yani diyorsanız ki bu hükümet kurulmalı, gelmeli Meclis’ten güvenoyu almalı diyorsanız geleceksiniz hayır oyu kullanacaksınız” ifadelerini kullandı, kendisini dinleyenlere “Parlamentodan güven oyu istemeye gerek yok diyorsanız evet oyu kullanacaksınız” diye seslendi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Olaylar basit, doğuracağı sonuçlar bütün kuşakları, torunlarımızı yakından ilgilendiriyor. Vereceğimiz karar bugünün kararı değil, Türkiye’nin geleceğiyle ilgili karardır. Fesih yetkisi Atatürk’e verilmek istendiğinde reddedilmiştir. Şimdi fesih yetkisi veriyoruz. Niye veriyoruz? 80 milyonun, 550 vekilin aklı yok mu? Yeni seçime gidecekse kararı Meclis alır. Niye bir kişi arzu ettiği zaman ve hiçbir gerekçe göstermeden Meclis’i feshetsin. Şahıslarla ilgisi var mı? Hayır. Kişiye endeksli, partiye endeksli bir düşünce Türkiye’yi felakete götürür.

Diyelim ki Gebze ile ilgili bir sorun var. Milletvekiline diyeceksiniz. O da gelecek Meclis’e Sanayi Bakanı’na diyecek ki ‘böyle bir sorun var, çık sorunu bir anlat’ sözlü soru önergesi verdi. İlgili bakan o soruya cevap vermek zorundadır, kaçamaz bakan. Sizler de o gün fırsat bulursanız basarsınız televizyona bakanın nasıl cevap veriyor diye beklersiniz. Yeni modelde hiçbir milletvekili bakana böyle bir soruyu soramayacak, sözlü soru yasak. Kaldırıyorlar bunu. Diyorsanız ki ‘biz derdimizi niye anlatalım, bakana da böyle bir soru sorulmasın’ diyorsanız evet oyu kullanacaksınız. ‘Böyle şey olur mu’ diyorsanız gidip hayır oyu kullanacaksınız. Bunun partilerle şahıslarla ne ilgisi var?

Bütün mesele tercihimizi demokrasiden yana mı yapacağız, tek adam rejiminden yana mı yapacağız… Bu tercihlerden birini kullanmış olacağız. Hiçbir bakan milletvekili olmayacak yeni düzende. Şimdiki sistemde, Kocaeli vekili bir bakan, Diyarbakır vekili bir bakan olur. Yeni model geçerse hiçbir milletvekili bakan olamayacak. Eğer Meclis’ten birini bakan yaparlarsa vekillikten istifa etmesi gerekir. Diyorsanız ki “hiçbir vekil bakan olmasın, bakan olmalarına da gerek yok. Bir kişi arzu ettiği kişileri bakan yapsın” diyorsanız evet oyu kullanacaksınız. “Yahu böyle şey mi olur, Kocaeli vekilimiz de bakan olsun” diyorsanız hayır oyu kullanacaksınız.

Bugün kaç bakan olacağı ve hangi bakanlıkların olacağı, bakanlıkların görev ve yetkileri TBMM tarafından belirlenir. Diyelim Milli Savunma Bakanlığı, kanunu vardır. Milli Eğitim Bakanlığı, kanunu vardır. Bakanlarımızın sayısını TBMM yani milli irade belirler. Yeni modelde bakan sayısını kimse bilmiyor. Belli değil, kim biliyor? Bir kişi, tek kişi bilecek. İsterse 10 bakan, isterse 100 bakan, isterse hiç bakan atamayabilir. Başkan yardımcılarıyla bu işi götüreceğim diyebilir. Bugünkü örnek, diyelim ki bir bakan yolsuzluk yaptı. Ne olur? Hakkında gensoru verilir. Bakanlar da Meclis’e hesap vermeyelim diye dikkatli davranırlar. Yeni modelde, hiçbir bakan, başkan yardımcısı hakkında asla gensoru veremeyeceksiniz. Kaldırıyorlar, yok artık böyle bir şey. Niçin? Diyorsanız ki “bakan bir de hesap mı versin, vermesin” diyorsanız, gideceksiniz evet oyu kullanacaksınız. “bakan hesap versin” diyorsanız gideceksiniz hayır oyu kullanacaksınız.

Bakan ve başkan yardımcıları, ömür boyu dokunulmazlığa sahip olacak. Yargılanmaları için en az 400 vekilin oyu gerekecek. Diyorsanız ki “bırakın malı götürsün, hesap mı soracağız” diyorsanız evet oyu kullanacaksınız. “Yanlıştır” diyorsanız hayır oyu kullanacaksınız. Partilerle ilgisi var mı? Şahıslarla ilgisi var mı? Sosyal demokratlar, ülkücüler bunlarla ilgisi var mı? Hayır. Ömür boyu dokunulmazlık… Milletvekilliği dokunulmazlığı dokunulmazlığı, milletvekili süresi kadar. Dört yılsa dört yıl. Ama bu bakan ve başkan yardımcılarına, ömür boyu kimse hesap soramayacak.

Ben bunları anlatırken diyorlar ki “Kılıçdaroğlu doğru söylemiyor” hatta daha kaba tabirle ‘yalan söylüyor’ diyorlar. Ben kendilerine açıkça çağrıda bulundum. Dedim ki, gelelim ben bir tarafta siz bir tarafta oturun. İstediğiniz televizyon kanalı olsun, sizin istediğiniz gazeteciler olsun. Beni mahcup edin ya, belki bu konuşmalara gerek kalmayacak. Yahu niye kavga edelim, medeni insanlar gibi oturup konuşacağım. Japonya yapıyor, Fransa yapıyor, İtalya yapıyor, Amerika yapıyor. Yahu biz niye yapmıyoruz?