Erdoğan ve Yıldırım anlaştı: Referandum 9 Nisan

Erdoğan ve Yıldırım anayasa değişiklik referandumu için 9 Nisan tarihinde mutabık kaldı.

Başkanlık sistemi paketinin referandum süreci bu hafta başlayacak. AKP kurmaylarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen son MKYK toplantısında yapılan değerlendirmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın görüşmesiyle referandum için 9 Nisan tarihi uygun görüldü.

21 Ocak’ta Meclis’te kabul edilen anayasa değişikliği kanununun Cumhurbaşkanlığı’na sevk ve Cumhurbaşkanı’nca onay sürecinin bu haftaya bırakılması benimsendi.

3 Şubat’ta resmi yayım

Parti kurmaylarının verdiği bilgiye göre, son dakikada sürpriz bir karar değişikliği olmazsa, Cumhurbaşkanı bu hafta kanunu onaylayacak, bu onay ile Resmi gazete’de yayım süreci 3 Şubat itibarıyla tamamlanmış olacak.

Anayasa değişikliğinin halkoylaması, kanunun Resmi Gazete’de yayımını takip eden 60. günden sonraki ilk pazar günü yapılacak. Yapılan planlamaya göre bu çerçevede Türkiye 9 Nisan’da referandum için sandık başına gidecek.

Halkoylamasında beyaz renk üzerinde “Evet”, kahverengi üzerinde “Hayır” ibareleri bulunan iki ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulası kullanılacak.

Halkoylamasına katılanlar, üzerinde “tercih” yazan mührü birleşik oy pusulasında tercih ettiği kısmın üzerine basarak oyunu kullanacak. Kullanılan geçerli oyların yarıdan bir fazlasının, “evet” çıkması halinde anayasa değişikliği kabul edilmiş olacak. Aksi durumda anayasa değişikliği reddedilmiş sayılacak.

AKP’de referandum kampanyası hazırlıkları sürüyor. Kampanyanın konsepti ve söylemine ilişkin ilk ipuçları ise Yıldırım başkanlığında geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen genişletilmiş il başkanları toplantısında verildi.

Start 10 Şubat’ta

Edinilen bilgiye göre Yıldırım, toplantıda referandum kampanyasının başlangıcı konusunda 10 Şubat tarihine işaret etti. Yıldırım’ın, “Anayasanın Meclis mesaisi bitti şimdi asıl mesai başlıyor. Şubat’ın 10’u gibi kampanya için, sokağa inme için start verilecek. Referandum sürecinde halka yakın, iç içe durun. Anayasayı değil, anayasa düzenlemesindeki yanlış anlaşılmaları millete siz anlatın. Doğrusu neyse o anlatılsın, çalınmadık kapı kalmamalı. Teşkilatlar, belediye başkanları sokak sokak, mahalle mahalle düzenlemeyi herkese doğrusuyla anlatmalı. Kafalarda tek bir soru işareti bile kalmamalı” dediği öğrenildi.

Mart’ın ilk yarısından itibaren Meclis’i tatile sokmayı planlayan AKP kendisinin de sahada olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile koordineli olarak son 1 ayda miting programlarına ağırlık verecek. Milliyet / Şebnem Hoşgör