Erdoğan’a ‘gazilik’ unvanı

AKP, “15 Temmuz’da büyük kahramanlık gösterdi” deyip Meclis’in daha önce sadece Atatürk’e verdiği gazilik unvanının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da tevdi edilmesi için harekete geçti.

‘Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır’ diyerek Sakarya Meydan Savaşı’nı kazanan Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk’e, 19 Eylül 1921’de TBMM tarafından ‘Gazi’ unvanı verildi. 96 yıl sonra ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da ‘Gazi’ unvanı verilmesi gündemde.

CHP’Lİ ÇIRAY: ECEVİT BİLE TALEP ETMEDİ

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı, AKP İstanbul Milletvekili Belma Satır, ‘’Darbe girişiminde verdiği kahramanca mücadele dikkate alınarak Cumhurbaşkanımıza gazilik unvanı verilmesini isteyen dilekçeler aldık. Talebin takipçisi olacağız” dedi.

Satır’ın açıkladığı dilekçe Denizli’de yaşayan Fikret Sırlı’ya ait. Komisyon ise bu konunun yasa değişikliği gerektiğini vurguladı. Dilekçe Komisyonu üyesi CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise “TBMM’de sadece Atatürk’e oy birliğiyle gazi unvanı verildi. Kıbrıs’ta toprak kazandığımız Barış Harekatı’ndan dolayı merhum Bülent Ecevit bile böyle bir şey talep etmedi” diye konuştu.