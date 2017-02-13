Erdoğan’dan bir garip ‘Hayır’cı tanımı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan referandum’da başkanlık sistemine “hayır” diyeceklerin Kandilcilerle ortak hareket edecekleri ve 15 Haziran darbe girişimcilerinin yanında olacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar’a ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı’nda IŞİD, Suriye ve referandum ile ilgili bilgeler verdi.

Erdoğan referandum ile ilgili özetle şu mesajları verdi:

“Şu anda ben halkımızın henüz ‘Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ni tam olarak anlama konumuna geldiğine ihtimal vermiyorum. Kandil’de olanlarla beraber hareket edenler, onların uzantılarıyla beraber hareket edenler ne diyor, hepsi beraber ‘Hayır’ diyor. Öyleyse benim milletim o Kandil’dekilerle beraber, benim 248 şehidimi, şahadete gönderenlerle beraber, 2193 gazimi gazi yapan ordumun uçaklarıyla, helikopterleriyle, tanklarıyla, modern silahlarıyla öldürenler, yaralayanlar var. Onlarla beraber hareket etmeyecektir. Onlara 16 Nisan’da ‘Evet’ demek suretiyle gereken cevabı verecektir. 16 Nisan aynı zamanda 15 Temmuz’un bir cevabı olacaktır. Ve ‘hayır’ diyenlerin konumu aslında 15 Temmuz’un bir yerde de yanında yer almaktır. Kimse sağa sola çekmesin.”