Erdoğan’dan uçarken “dolar” tahmini

Körfez ülkelerine yönelik ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Cumhurbşakanı Erdoğan, referandumda “hayır” diyeceklere bir baskının olmadığını söyledi. Erdoğan, Varlık Fonu’yla dolarda düşüş yaşandığını belirterek, kur için öngörüde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerine yönelik ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Anayasa referandumu sürecini değerlendiren Erdoğan, “hayır oyu vereceklerin üzerinde baskı yaratılıyor” eleştirisine yanıt verdi.

Erdoğan, “Evet’i savunanların varlığını, hayırcılara bir baskı gibi sunmak doğru olmaz. Ne düşündüğümüzü elbette söyleyeceğiz. Bu bizim en doğal hakkımızdır. Bizim “hayır”a baskı diye bir derdimiz yok. Ama “hayır” demekte hayır yoktur. Bunu söyleme hakkımız da var” dedi.

“Kimlerin hayır dediğine iyi bakılmalı” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Mesela dağ, “hayır” diyor. Onların desteğiyle parlamentoya girmiş HDP de “hayır” diyor. Peki CHP bunlarla hareket etmiyor mu? Beraber hareket ettiklerine göre ben burada şerre rızanın şer olduğuna, kötülük olduğuna inanıyorum. Benim için “evet” ve “hayır” demenin arasındaki fark bu kadar açık net ortadadır.”

“PROFESÖR BEDEL ÖDEMEYECEK Mİ?”

Akademisyen ihraçlarıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı, “İşlenilen suçlardan dolayı eğer siyasetçi bedel ödüyorsa, bürokratlar, teknokratlar bedel ödüyorsa, profesör, doçent veya doktor olanlar bedel ödemeyecekler mi? Kusura bakmasınlar, ülkemin bölünmesine yol açacak işler içindeyseler elbette bir bedel ödemek durumundadırlar. Bundan dolayı kimse de rahatsız olmasın” diye konuştu.

“DOLAR VARLIK FONU SAYESİNDE DÜŞTÜ”

Varlık Fonu’nu özelleştirme olarak niteleyenlere “cahil” diyen Erdoğan, döviz kurundaki düşüşün fon sayesinde olduğunu söyledi.

Kurun seyriyle ilgili değerlendirme yapan Erdoğan “Ş an 3,64’ü görmüş vaziyette. Ben inanıyorum ki 3,50’nin de altına düşecek. Niye? Girdiler de olacak onun için” dedi.

“TRUMP GÜVENLİ BÖLGE’DE MALİ OLAYI ÇÖZERİM DİYOR”

ABD Başkanı Donald Trump’la yaptğı telefon görüşmesinin ayrıntılarını anlatan Erdoğan, Suriye’de kurulması planlanan Güvenli Bölge’nin maliyetiyle ilgili “Trump, ‘Ben bu işin mali olayını çözerim’ diyor. Bu işte herhalde bizim önümüzü açacaktır. ‘Bu işle ilgili donörler oluşturmamız lazım, bu donörlerle birlikte gerekli adımları atarız’ diyor” şeklinde konuştu.

“YPG’Yİ DEVREDEN ÇIKARIN DEDİM”

Bölgenin güvenliğinin Özgür Suriye Ordusu tarafından sağlanması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Trump’ı YPG ve PYD konusunda da uyardığını söyledi.

Cumhurbaşkanı “YPG’yi devreden çıkarmaları gerektiğini söyledim. ‘Rakka’nın DAEŞ’ten temizlenmesi işini bunlarla yapacaksanız, biz orada yer almayız. Sizin ne PYD’ye ihtiyacınız var, ne YPG’ye. Bu işi koalisyon güçleriyle beraber, pekala hep birlikte yapabiliriz’ dedim. “