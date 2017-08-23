Erdoğan’ın hedefinde yine Kılıçdaroğlu vardı… Bu kez atletli fotoğrafa çattı

Yazar.. acikgazete -
PAYLAŞ
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de muhtarlara yaptığı konuşmada Adalet Yürüyüşü sırasında karavanda atletle yemek yiyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na çattı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de 39’uncu Muhtarlar Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak “İşte sözde Adalet Yürüyüşü yapıyor birisi. Arada bir karavana oturuyor. Atletle yemek yiyor. Bir gazete manşet atmış ‘vatandaşla yemek yiyor.’ Bu benim vatandaşıma hakarettir. Sonra da Atatürk’ün partisinin başıyım, sen Atatürk’ü böyle atletle yemek yerken görüp de resim çektirdiğini gördün mü? Bunlar trajikomik görüntüler” dedi.

Atatürk’ün mayolu ve atletli fotoğrafları 

Yaşamı boyunca halkın içinde olan Mustafa Kemal Atatürk’ün mayolu ve atletli olarak sahillerde fotoğrafları bulunuyor.

FOTOĞRAF: CHP lideri Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü’nde İstanbul il sınırına girdiğinde kızı Zeynep Kılıçdaroğlu ile birlikte karavanda yemek yiyor.

PAYLAŞ
Önceki haberBülent Uluer dostumuzu kaybettik
acikgazete

İLGİLİ HABERLERYAZARIN DİĞER YAZILARI

CEVAP VER