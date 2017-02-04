Erkeklerin nüfus egemenliği 55 yaşında bitiyor

Türkiye’de 55 yaşına kadar erkek nüfusu kadın nüfusundan fazlayken, bu yaştan itibaren nüfus egemenliği kadınlara geçiyor.

Türkiye’de 79 milyon 814 bin 871 olan nüfusun 40 milyon 43 bin 650’sini erkekler, 39 milyon 771 bin 221’ini kadınlar oluşturuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, nüfusta erkeklerin sayısının 55-59 yaş grubuna kadar kadınlardan fazla olduğu, bundan itibaren kadınların sayısının arttığı görülüyor.

Ülkede 50-54 yaş grubunda 2 milyon 381 bin erkek, 2 milyon 374 bin kadın yer alırken, 55-59 yaş grubu itibarıyla kadınların sayısı erkekleri geçiyor. Bu grupta 1 milyon 855 bin erkeğe karşılık 1 milyon 860 bin kadın bulunuyor.

Türkiye’de 60-64 yaş grubunda 1 milyon 636 bin erkek, 1 milyon 706 bin kadın, 65-69 yaş grubunda 1 milyon 132 bin erkek, 1 milyon 280 bin kadın, 70-74 yaş grubunda 763 bin erkek, 917 bin kadın, 80-84 yaş grubunda 336 bin erkek, 473 bin kadın, 85-89 yaş grubunda ise 136 bin erkek, 265 bin kadın yer alıyor. 90 yaş ve üzerine gelindiğinde ise nüfusun 4’te 3’ünü kadınlar oluşturuyor. 90 yaş ve üzerindeki 145 bin kişiden sadece 38 bininin erkek olması dikkati çekiyor.

Aynı dönemde emeklilik yaşı olan 65’ini geçenlerin sayısı ise 6 milyon 651 binde kalıyor. Bu yaş grubundakilerin yüzde 56’sını kadınları, yüzde 44’ünü erkekler oluşturuyor.