Erken seçim için flaş iddia: Tarih verdi

2019’da yapılan yerel seçim, genel seçim ve başkanlık seçimi dolayısıyla 2018’de erken seçim iddiaları güç kazanmaya devam ediyor.

Hürriyet’ten Deniz Zeyrek’in bugün köşesine taşıdığı ve AKP kurmaylarına dayandırdığı iddiaya göre 2018’de erken seçim güçlü bir ihtimal.

Zeyrek’in yazısından ilgili bölüm şöyle:

AK Parti 2002’den beri hep yerel seçimlerde oy kaybetti ve genel seçimlerde toparladı.

Bunun, yerel yönetimlerin halkı doğrudan etkileyen hatalarından kaynaklandığı düşünülüyor. İyimaya’nın dediği olmazsa yani üç seçim birlikte yapılırsa yerel yönetimlerin hatalarına duyulan öfke, genel seçimler ile başkanlık seçimine de yansıyabilir.

Bu nedenle yerel seçimler ile diğer iki seçimin birlikte yapılmaması için ‘erken genel seçim ve dolayısıyla başkanlık seçimi’ formülüne başvurulabilir.

Diyelim ki İyimaya’nın dediği oldu ve yerel seçimlerle diğer iki seçim ayrı ayrı yapılabildi. O zaman da başka bir sıkıntılı durum çıkabilir. Şöyle ki;

Eğer Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde, referandumda ‘hayır’çıkan İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana gibi şehirlerde ‘hayır cephesi’ gücünü korur ve ‘hayır’ çıkan büyük şehirler muhalefetin eline geçerse AK Parti açısından büyük bir yenilgi olabilir. 30 büyük şehirden 17’sinde ‘hayır’ çıktığını unutmamak gerek. Böyle bir yenilgi yerel seçimle sınırlı kalmaz, 9 ay sonraki genel seçimlere ve başkanlık seçimlerine de yansıyabilir.

Yani İyimaya’nın gösterdiği ikinci seçenek de erken seçimi gündeme getirebilir.

Peki bu erken genel seçim ve başkanlık seçimi ne zaman yapılabilir?

Her halükârda 2018’de…

AK Partililer bu ihtimali yabana atmamamız gerektiğini söylüyor. Duyduğuma göre CHP’de de AK Parti’nin 2018’de erken seçime gideceği beklentisi hâkim ve Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarına ve teşkilata “2018’de seçim olacak gibi çalışın” talimatı vermiş.