Ermenistan’da genel seçimde iktidar partisi önde

Ermenistan’da anayasa değişikliklerinden beri yapılan ilk genel seçimlerde iktidar partisi önde gidiyor. Değişiklikler ülkedeki güçlü cumhurbaşkanlığı yerine parlamenter sistemi getiriyor.

Merkez Seçim Komisyonu’nun açıkladığı ilk seçim sonuçlarına göre Rusya yanlısı Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın başında olduğu Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi oyların yüzde 53’ünü aldı.

Varlıklı işadamı Gagik Tsarukyan’ın başında olduğu muhalefetteki Tsarukyan İttifakı ise seçimleri yaklaşık yüzde 27 oranında oyla ikinci götürüyor.

Milliyetçi Dashnaktsutyun Partisi’nin oyların yaklaşık yüzde 7’sini aldığı ve Meclis’e girebileceği belirtiliyor.

Şimdiye kadar sandıkların yüzde 18’i açıldı.

Seçime katılma oranının yüzde 60,86 olduğu belirtiliyor.

Seçimler 2015’de Sarkisyan tarafından önayak olunan anayasa değişikliklerinin ardından yapılan ilk seçimler. Muhalifler, bu değişikliklerin önümüzdeki yıl görev süresi bitecek olan cumhurbaşkanının siyasi hayatını uzatmak için yapıldığını savunuyor.

62 yaşındaki Sarkisyan iddiaları reddediyor.

Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi ile Dashnaktsutyun Partisi’nin tekrar koalisyon ortaklığı kuracağı ve şu anki Başbakan Karen Karapetyan’ın görevine devam edeceği tahmin ediliyor.