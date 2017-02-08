Esad: Savaş suçu ithamlarına aldırmıyorum

Times Suriye lideri Beşar Esad’ın, hükümetine karşı getirilebilecek bir savaş suçları dosyasına aldırmadığı yönündeki sözlerine yer verdi… Uluslararası Af Örgütü havadan görüntülenen bu askeri hapishanede 13 bin kişinin idam edilmiş olabileceğini açıklamıştı.

Uluslararası Af Örgütü’nün, Suriye’nin başkenti Şam yakınlarındaki Saydnaya askeri hapishanesinde, beş yılda çoğu sivil rejim muhalifi 13 bin kişinin idam edildiğini söylediği raporu, İngiltere basınında yankı bulmaya devam ediyor.

Times haberinde, Belçika medyasına konuşan Esad’ın Birleşmiş Milletler’i taraflı olmakla suçladığı ve kendisine Lahey’de açılabilecek bir dava ihtimaline aldırmadığını söylediği aktarılıyor.

Esad, “Ben cumhurbaşkanı olarak ülkemizi savunmak için görevimi yapıyorum. Aynı şey hükümet ve ordu için de geçerli. Bu meseleye bakmıyoruz ve aldırmıyoruz” diye konuştu

‘Esad’ın yargılanması gerek’

Başyazılarından birinde konuyu ele alan Guardian da, “Esad’ın kurbanları için adalet uzak ama gerekli bir ihtimal” diye yazdı. Dikkat çeken satırlar şöyle;

“Savaşın sonunu getirecek bir anlaşmaya niyetli Rusya, geçen ay Astana görüşmelerinde rejimle safları bozdu. Ama bunu Esad’ı desteğini çantada keklik görmemesi ve çok farklı amaçları ve öncelikleri olan diğer hamisi İran’a fazla yaklaşmaması için uyarıda bulunmak adına yaptı. Daha önce çok yüksek perdeden Esad’ın gitmesini isteyen Türkiye, Rusya’yla ilişkilerini tamir ederken geri adım attı. Sözünü sakınmayan ama büyük ölçüde etkisiz Obama yönetimi gitti. Donald Trump muhaliflere desteği kesebileceği işaretini verdi. Güvenliği ABD’de aramadıkları sürece Suriyelilerin çektiği acılarla çok ilgilenmiyor. IŞİD’a odaklanma kararlılığı Esad tarafından “ümit verici” diye nitelendi. IŞİD’in karşılığı Suriye Cumhurbaşkanı olamaz. Barbarlığı sorunun büyük bir kısmı…Esad’ın en nihayetinde yargılanması uzak bir ihtimal ama iki açıdan gerekli de. Saydnaya Hapishanesi’ndeki kurbanları adaleti hak ediyor ve gelecekteki zalim diktatörler caydırılmalı.”